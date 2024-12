Vývojářům her v Česku loni klesly zisky. Peníze zůstávají v zahraničí

Asociace upravila předchozí finanční výsledky. Důvodem je změna toku tržeb v dříve největší české herní společnosti Beat Games, kterou koupil Facebook, nyní Meta. „Od roku 2022 zůstávají tržby v mateřské společnosti,“ řekl předseda Asociace českých herních vývojářů Pavel Barák. Předloni vývojáři her v Česku podle upravených výsledků vykázali zisk 2,1 miliardy korun a obrat 5,57 miliardy korun.

„Stagnace herního odvětví je důsledkem složitého období, kdy se český herní průmysl musel vypořádat s globálními změnami i vnitřními výzvami,“ řekl k loňskému vývoji Barák. V Česku podle něj například vzniká méně herních studií, než jaký je potenciál odvětví. Ze 166 herních studií v loňském roce jich polovina působila v Praze, pětina v Brně.

Herní společnosti v Česku loni vydaly 39 her. „Tento objem odpovídá výsledkům z předchozích let a ukazuje, že česká herní studia stále produkují tituly s globálním dosahem. Mezi klíčové hry roku 2023 patřily tituly Crime Boss: Rockay City, Last Train Home, Arma Reforger nebo nezávislá hra Hrot,“ řekl Barák.

Prodej herních konzolí na českém trhu v letošním třetím čtvrtletí klesl o 48 procent. Zaznamenal tak již třetí kvartální pokles v řadě. Důvodem je nasycenost trhu i chybějící novinka, která by zájem oživila, sdělil ČTK už dříve online srovnávač Heureka.cz.