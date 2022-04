Lidovky.cz: Znáte film Vzhůru do oblak?

O tom starém pánovi, který připevnil k domu spoustu balonů a odletěl?

Lidovky.cz: Ano. Hlavní hrdina celý život po dobrodružství touží a odkládá ho, zatímco vy ho zažíváte odmala...

Ten film mám rád. Je to příběh starého muže, který nechce do starobince. Pořád se cítí mladý, a tak připevní k domu balonky a odletí tam, kam celý život chtěl. Splní si, o čem celý život snil. Odletí do neznámé země, kde může být objevitelem. Líbí se mi to.