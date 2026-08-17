Letadlo, které vyrábí společnost Heart Aerospace se sídlem v Los Angeles, má označení létajícího zkušebního prototypu X1. Má rozpětí křídel 35 metrů, délku od přídě po ocas má 23 metry a váží více než 11,3 tuny, což je zhruba váha prázdného školního autobusu.
První testovací let se uskutečnil v rámci širších komerčních ambicí společnosti Heart uvést tyto stroje do provozu již do roku 2031. Hybridně-elektrické letadla s budoucím označením ES-30 již dříve vzbudila zájem velkých leteckých společností včetně United, Air Canada a JSX, které láká perspektiva nižších nákladů na údržbu a nezávislost na kolísajících cenách leteckého paliva.
„Prvním letem modelu X1 společnost Heart Aerospace předvedla elektrický let v měřítku komerčního dopravního letadla,“ uvedl ve svém prohlášení zakladatel a generální ředitel společnosti Heart Anders Forslund.
Rychlý pokrok technologie
Společnost Heart Aerospace vznikla ve švédském Göteborgu, ale v roce 2025 se oficiálně přestěhovala do Los Angeles. Je to jedna z několika leteckých společností, které v posledních letech těží z rychlého pokroku v oblasti bateriových technologií a snaží se tím změnit podobu letecké dopravy nebo alespoň její malý regionální segment.
Potenciální výhody jsou dvojí. Na jedné straně představují letadla poháněná bateriemi, zejména ta, která čerpají elektřinu z obnovitelných zdrojů, ekologičtější alternativu k leteckému palivu škodlivému pro životní prostředí. Letecká doprava se podle odhadů podílí přibližně 2,5 procenty na celosvětových emisích oxidu uhličitého.
Letadla také produkují i další škodlivé emise zadržující teplo, jako jsou oxidy dusíku. Letecký průmysl si stanovil cíl dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality, ale i přes inovace v oblasti udržitelnosti a čistších paliv se zdá téměř jisté, že tento cíl nebude splněn, píše portál Popular Science
Stejná revoluce jako u aut?
Rozvíjející se elektrické letectví by mohlo tyto emise částečně snížit, ale v blízké budoucnosti toto odvětví rozhodně zásadně nezmění. Pro letecké společnosti je větší lákadlem slibovaná úspora nákladů. Cena leteckého paliva je silně závislá na světovém dění.
Týden před zkušebním letem se cena leteckého paliva pohybovala v průměru kolem 3,50 dolarů za galon. To je o 63 procent více než loni. Kromě paliva mají elektromotory také méně pohyblivých částí, což alespoň teoreticky znamená, že by měly vyžadovat méně nákladnou údržbu a opravy. Automobilky uváděly podobné argumenty, když prosazovaly elektromobily.
Společnost Heart rovněž tvrdí, že díky nižší spotřebě paliva a nižším nákladům na údržbu by provoz jejich budoucího letadla ES-30 měl být o 40 procent levnější než u konvenčních regionálních letadel podobné velikosti. Společnost dokonce uvádí, že všechny zkušební lety plně elektrického letadla X1 spotřebovaly elektřinu v hodnotě pouhých 5 dolarů.
Tento údaj však měří pouze čisté náklady na energii, nikoli však další provozní náklady, jako jsou náklady na posádku, letištní poplatky, náklady na údržbu, dlouhodobé opotřebení baterií a další výdaje. Kolik letecké společnosti skutečně ušetří, pokud přejdou na hybridní elektrické letadlo, a zda se některé z těchto úspor promítnou do cen letenek pro cestující, zůstává zatím nejasné.
„Elektrická komerční letadla mají potenciál zásadně změnit ekonomiku leteckých společností a v konečném důsledku snížit náklady na leteckou dopravu pro cestující,“ uzavřel podle Popular Science Forslund.