Vznik prvních odborů v americkém Amazonu nevyšel. Firma údajně hrozila vyhazovem a manipulovala s lístky

Bessemer/Praha Část pracovníků Amazonu z Alabamy bojuje za vznik prvních amerických odborů v této firmě. Hlasování, které dopadlo neúspěchem, bylo údajně plné nezákonných praktik. Vedení zaměstnance bombardovalo nepravdivými zprávami, dokonce prý manipulovalo s hlasovacími lístky. Internetový gigant nařčení odmítá.

Zaměstnanci Amazonu, druhého největšího soukromého zaměstnavatele v USA, si dlouhodobě stěžují na špatné pracovní podmínky – přehnané požadavky na výkonnost, nedostatečné přestávky, zvýšené nebezpečí na pracovišti, nadměrnou kontrolu pomocí sledovacích zařízení a podobně. Konkrétní výpovědi zaznamenal v loňském prosinci server American Prospect.

Jednou z cest, jak vymáhat změny, je založení odborů. Právě o to se pokusili pracovníci skladu v alabamském městě Bessemer, kde pracuje asi šest tisíc lidí. Nespokojení zaměstnanci vyvolali v březnu hlasování, ve kterém bojovali o právo na vytvoření prvních odborů v americkém Amazonu. Kdyby uspěli, mohli se připojit k organizaci zaměstnanců maloobchodu, velkoobchodu a obchodních domů (RWDSU). V hlasování se vyslovilo pro 738 pracovníku, proti jich bylo 1798. Historický okamžik tak zatím nenastal.



Problémem nicméně je, že snahy o vytvoření odborů se firma ze Seattlu pokouší dlouhodobě bojkotovat. Americký list Washington Post již na začátku února psal o tom, jak jsou zaměstnanci pobočky v Alabamě od založení útvaru důrazně odrazováni. Pracovníkům údajně chodily textové zprávy s výzvami, aby hlasovali proti a falešnými informacemi o nutných poplatcích při vstupu do odborů, ve skladu byly na všech místech včetně toalet vylepené varovné plakáty, dokonce někteří vedoucí pobočky podřízeným osobně domlouvali a hrozili vyhazovem.

Manipulace s hlasovacími lístky?

Iniciátoři hlasování se proti výsledku kvůli nepovoleným praktikám odvolali. Výpovědi pracovníků minulý týden vyslechla americká odborová komise (NLRB). Jednou ze zásadních kontroverzí, na kterou média upozorňují, je umístění poštovní schránky na vkládání hlasovacích lístků přímo vedle skladu. K jejímu využívání měli být jednak zaměstnanci tlačeni, dále byla údajně přímo na urnu namířena kamera. Mimo to samotné umístění schránky u vchodu do skladu je v rozporu s americkým pracovním právem, jak poznamenává server Fortune.

Nyní pro zastánce odborů vysvitla naděje. Americké zpravodajství Bloomberg informuje, že jeden ze zaměstnanců Kevin Jackson přišel v pátek s klíčovým svědectvím. Při výslechu prohlásil, že ochranka skladu měla klíče od poštovní schránky, do které se vhazovaly lístky. Dle jeho slov večer při odchodu z práce viděl, jak se schránkou ochranka manipuluje. „Co z urny vytahovali, tím si jistý nejsem,“ vypovídal Jackson.

Právo odemykat schránku má nicméně pouze americká poštovní služba (USPS). Bývalá šéfka komise NLRB Wilma Liebmanová, se domnívá, že pokud by pan Jackson mluvil pravdu, měla by komise důvod prohlásit hlasování za neplatné. “Jeho slova přinejmenším implikují možnost zásahů ze strany Amazonu, možná až manipulaci s hlasovacími lístky,” komentovala Liebmanová.



Kevin Jackson při výslechu potvrdil, že na něj byl před samotnou volbou vyvíjen tlak. Nad to uvedl, že si ho při příchodu do práce jeden z manažerů vzal stranou a chtěl vědět, zda hlasoval, a co si myslí o odborech. Jackson vyjádřil své sympatie, na což vedoucí reagoval podrážděně. “To není odpověď, kterou bych chtěl slyšet,” odvětil manažer podle skladníka a naštvaně odešel.

Amazon obvinění odmítá. “Schránka, do které měla přístup jen Poštovní služba (USPS), byla bezpečná a záleželo pouze na zaměstnancích, jak budou hlasovat,” uvedlo vedení společnosti. “Firma musí pro pracovníky dělat víc,” reagoval na hlasování šéf Amazonu Jeff Bezos na konci dubna v dopise akcionářům. Kontroverzní praktiky miliardář nekomentoval.

Kromě iniciativy pracovníků, vznesla 16. dubna stížnost kvůli zmíněným problémům i organizace RWDSU. Nyní se čeká na vyjádření vládní agentury. Zda výsledky hlasování na základě výtek odvolá, zůstává nejasné.