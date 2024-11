Velcí hráči cpou do AI stovky miliard dolarů, Wall Street to sleduje s obavami

Výdaje velkých technologických společností na nástroje umělé inteligence (AI) by jen za letošní rok mohly dosáhnout 200 miliard dolarů (4,7 bilionu Kč). Uvedl to server listu Financial Times (FT) na základě analýzy banky Citi. Prudký nárůst investic do čipů a datových center nezbytných pro rozvoj AI nicméně vzbuzuje mezi investory na Wall Street obavy ohledně návratnosti.