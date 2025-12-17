Z bitvy o skupinu Warner Bros. Discovery také podle agentury Bloomberg odchází investor Paramountu, společnost Affinity Partners, což je investiční firma Jareda Kushnera, zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Warner Bros se k záležitosti zatím odmítlo vyjádřit, zvěsti nekomentovaly ani společnosti Paramount a Affinity.
Podle Financial Times Warner Bros doporučí svým akcionářům odmítnout nabídku Paramountu z několika důvodů včetně obav o způsob financování transakce.
Případné odmítavé stanovisko vedení skupiny Warner Bros. Discovery by znamenalo podpoření původního závazku vůči streamovací službě Netflix, která chce převzít filmová studia Warner Bros a také streamingovou divizi této skupiny včetně konkurenční platformy HBO Max za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu Kč), tedy za 27,75 dolaru za akcii.
Společnost Warner Bros. Discovery v červnu oznámila, že se do poloviny příštího roku rozdělí do dvou samostatných firem, s jejichž akciemi se bude obchodovat na burze. Studia a streamovací služby budou tvořit jeden podnik, zatímco kabelové televizní sítě budou ve druhém.
Převzetí studií a streamovacích služeb Netflixem jednomyslně schválila představenstva obou společností. Konglomerát Paramount Skydance se ale pokusil tuto dohodu zvrátit vlastní nabídkou.
Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia nebo platformy HBO Max také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN.