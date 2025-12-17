Warner Bros zhodnotí nabídku na převzetí od Paramountu, nejspíš ji odmítne

Autor: ,
  10:58aktualizováno  10:58
Představenstvo skupiny Warner Bros. Discovery ve středu oznámí, zda podpoří nabídku mediálního konglomerátu Paramount Skydance na převzetí za 108,4 miliardy dolarů (2,3 bilionu Kč), tedy 30 dolarů za akcii. Podle zdrojů blízkých jednání představenstvo doporučí pravděpodobně hlasovat proti nabídce.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Vodárenská věž studia Warner Bros. v Burbanku v Kalifornii (5. prosince 2025)
Šéf Netflixu Ted Sarandos na premiéře filmu Pasáž v divadle The Egyptian...
Spojení Netflixu a Warner Bros se ale dalším americkým politikům příliš nelíbí....
Letecký pohled na studia Warner Bros v Burbanku v Kalifornii (5. prosince 2025)
8 fotografií

Z bitvy o skupinu Warner Bros. Discovery také podle agentury Bloomberg odchází investor Paramountu, společnost Affinity Partners, což je investiční firma Jareda Kushnera, zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Warner Bros se k záležitosti zatím odmítlo vyjádřit, zvěsti nekomentovaly ani společnosti Paramount a Affinity.

Podle Financial Times Warner Bros doporučí svým akcionářům odmítnout nabídku Paramountu z několika důvodů včetně obav o způsob financování transakce.

Případné odmítavé stanovisko vedení skupiny Warner Bros. Discovery by znamenalo podpoření původního závazku vůči streamovací službě Netflix, která chce převzít filmová studia Warner Bros a také streamingovou divizi této skupiny včetně konkurenční platformy HBO Max za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu Kč), tedy za 27,75 dolaru za akcii.

Společnost Warner Bros. Discovery v červnu oznámila, že se do poloviny příštího roku rozdělí do dvou samostatných firem, s jejichž akciemi se bude obchodovat na burze. Studia a streamovací služby budou tvořit jeden podnik, zatímco kabelové televizní sítě budou ve druhém.

Převzetí studií a streamovacích služeb Netflixem jednomyslně schválila představenstva obou společností. Konglomerát Paramount Skydance se ale pokusil tuto dohodu zvrátit vlastní nabídkou.

Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia nebo platformy HBO Max také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.