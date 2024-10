Většina mladých Čechů nedosáhne ani na průměrnou mzdu, ukázal průzkum

Přestože polovina Čechů ve věku 18 až 35 let pracuje na plný úvazek, na mzdu ve výši celostátního průměru dosáhne ani ne třetina z nich. Srovnatelný počet mladých v Česku by se svými úsporami vydržel maximálně měsíc, necelá čtvrtina měsíc až dva. Ukázal to průzkum společnosti Young Money Matters zaměřený na finanční situaci mladé generace Čechů.