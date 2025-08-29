YouTube musí uživatelům poskytnout osobní data, rozhodl rakouský úřad

Společnost Google, vlastník YouTube, se ještě může odvolat. Jinak má čtyři týdny na poskytnutí informací uživatelům, jejichž jménem NOYB stížnost podala. Mezi tyto informace patří účel zpracování dat, doba jejich uchovávání nebo seznam jejich příjemců.
Úřad se v rozhodnutí odvolává na článek 15 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Tento článek ukládá firmám povinnost poskytnout uživatelům kopii jejich osobních dat a související informace o jejich zpracování. Povinnosti, které z něj vyplývají, platí ve všech členských státech EU, včetně Česka.
Rozhodnutí přišlo po více než pěti a půl letech od podání stížnosti. NOYB podala v roce 2019 osm stížností proti streamovacím službám, včetně Amazonu, Spotify, Netflixu a YouTube. Podle organizace platformy nedokázaly adekvátně reagovat na žádosti podle článku 15 GDPR.
Právník NOYB Martin Baumann označil přístup Googlu za obstrukce. „Je absurdní, že miliardový technologický podnik jako Google raději vede zdlouhavý právní spor, než aby vyhověl právu na informace,“ uvedl. Prodleva podle něj představovala finanční zátěž pro neziskovou organizaci NOYB a připravila uživatele o možnost uplatnit základní práva, například na výmaz nebo opravu dat.
Úřad zdůraznil, že odpovědi firem na žádosti musejí být úplné a v přístupné formě. Google se bránil tvrzením, že žádost nebyla dostatečně specifická, a odkazoval uživatele na automatické nástroje a obecné zásady ochrany osobních údajů. Ty však neposkytují personalizované informace. Úřad označil tuto praxi za nelegitimní.
NOYB, což je zkratka z anglických slov None of Your Business (do toho vám nic není), je rakouská spotřebitelská organizace sídlící ve Vídni. Založena byla v roce 2017 a zabývá se ochranou soukromí napříč Evropou.