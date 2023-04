Yves Rocher spouští novou aplikaci. Česká centrála ovlivňuje výběr produktů pro střed Evropy

Z těchto kořenů namíchal účinný krém, který začal posléze vyrábět v kuchyni rodinného domu. Postupem času se jeho krém stal nezbytnou součástí každé domácnosti v okolí. A to byl teprve začátek.

Dnes je Yves Rocher světově proslulá značka, která po celou dobu své existence ctí přírodu. Globální kosmetická firma i nadále roste a vyvíjí se. Jak se v budoucnu promění a co nového má pro zákazníky, ví Miroslav Kubricht. Ten jako generální ředitel řídí z Prahy byznys Yves Rocher v pěti zemích střední a východní Evropy.

Miroslav Kubricht Generální ředitel Yves Rocher pro Česko a další 4 země střední a východní Evropy.

Vystudoval Vysokou školu finanční a správní, získal titul MBA z City University of Seattle.

Přes 20 let působí ve vedoucích pozicích mezinárodních firem.

Je ženatý a má tři děti.

Životní motto: Když v životě stoupáš, chovej se ke všem s respektem a úctou. Až jednou budeš padat, všechny je znovu potkáš!

Volný čas věnuje hlavně své rodině. Rád cestuje, sportuje, miluje rekreační létání.

Nedávno jste řekl, že je Česko pro Groupe Rocher významným trhem a spousta projektů v tuzemsku pilotuje. Co to znamená konkrétně?

Česko je významným trhem nejen vzhledem k tržbám, kterých v České republice dosahujeme, ale také svojí polohou v rámci Evropy. Naše kancelář v Praze se stala centrální kanceláří pro region střední a východní Evropy. Díky týmu nadaných a schopných lidí dostáváme příležitosti pilotovat klíčové projekty. Jako poslední příklad bych uvedl mobilní aplikaci, kterou jsme právě dokončili a naše zákaznice a zákazníci si ji mohou stáhnout do svých telefonů.

Proč by si měl zákazník aplikaci pořizovat?

Aplikace je jistým milníkem v komunikaci s našimi zákazníky. Opravdu doporučuji si ji vyzkoušet. Je velice dobrá a všemi aspekty splňující dnešní nároky na tuto oblast marketingu a komunikace. Věříme, že díky aplikaci se značka přiblíží ještě více k lidem a umožní jim snadné nakupování odkudkoliv.

Z Česka je řízeno Yves Rocher v dalších čtyřech zemích střední a jihovýchodní Evropy. Plynou z toho pro Česko nějaké výhody?

Uvedení jednotlivých řad a novinek na trh probíhá ve všech zemích ve stejný čas. Naše silnější postavení v rámci skupiny nám umožňuje ovlivnit selekci vybraných produktů pro naše trhy. Stejně tak například v případě zavedení nového pokladního systému jsou naše země nově na prioritním seznamu.

Bude se Yves Rocher v dohledné době rozšiřovat i jinak?

V současné době procházíme procesem optimalizace naší prodejní sítě. V předcovidové době bylo otevřeno mnoho poboček, které se nacházely v již penetrovaných městech. Měli jsme tak v menších městech někdy i čtyři pobočky. A to z toho důvodu, že jsme chtěli být ještě blíže našim zákaznicím a zákazníkům, někdy ovšem na úkor profitability těchto obchodů.

Došlo také k optimalizaci sortimentu na našich prodejnách. Jak jsem již řekl, máme nyní možnost plně ovlivnit skladbu produktů. A pokud chceme zajistit jejich dostatek a k tomu kvalitní servis na pobočkách podpořený dobře investovanými prostředky do marketingu, muselo logicky dojít k jisté racionalizaci. Naopak novým prodejním kanálem se pro nás staly online lékárny a velkoobchodní prodejci ve formě marketplace.

Obecně se nyní má s ohledem na dění v Evropě za to, že jsou lidé méně ochotní utrácet. Vnímáte to i vy?

Ne tak zcela. Pravdou je, že dochází k poklesu návštěvnosti obchodních center, a tedy i našich obchodů, na druhou stranu je to z velké části kompenzováno vyšším nákupním košíkem. Zákaznice při jedné návštěvě obchodu nakoupí více produktů. Velice nás těší přízeň našich zákaznic, které si i v těžších dobách rády udělají radost kvalitní kosmetikou.

Byl loňský rok důvodem k tomu, někde šetřit? Nebo to byla naopak příležitost inovovat?

Jakákoli krize je samozřejmě jistým omezením, důvodem k přemýšlení, kde ušetřit a jak zjednodušit procesy. Na druhou stranu to může být pro spoustu značek a prodejců velkou příležitostí: pro otevření nových trhů či nových prodejních kanálů, ale i impulzem k využití inovací a nových nástrojů. Myslím, že jsme touto fází prošli velice dobře.

Nedávno jste přišli s novou strategií týkající se slev….

Tato strategie spočívá v tom, že chceme našim zákaznicím stále poskytovat velice výhodné nabídky, především pokud jsou členkami našeho věrnostního klubu. V tomto případě budou nadále dostávat personalizované nabídky dle svých preferencí a předešlých nákupů. Založit věrnostní kartu a využít výhody z toho plynoucí je velice jednoduché, jak na našich obchodech, tak v e-shopu. Obecně chceme nabídky zjednodušit, aby nedocházelo k jejich kumulování a někdy nepřehlednému stavu. Naše značka nabízí vysoce kvalitní a účinné produkty, které jsou navíc šetrné k přírodě. Touto cestou budeme směřovat i naši marketingovou komunikaci.

Vaše firma hodně dbá také na udržitelnost. Zatímco potravinářské značky usilují o označení Fair Trade, vaší ambicí je získat certifikát B Corp. Ten ukazuje, že je společnost ochotná nechat své praktiky nezávisle přezkoumat. Jak vaše cesta za certifikátem pokračuje?

Projekt B Corp byl úspěšně zahájen na úrovni celé Group Rocher v roce 2021. Umožňuje nám nastavit a naplňovat naši vizi v pěti hlavních oblastech: řízení, vztah zaměstnance a zaměstnavatele, dopad na komunitu, životní prostředí i klienty, jimž naše produkty a služby poskytujeme. Každý rok provádíme interní hodnocení všech aktivit značky Yves Rocher.

Výsledky za rok 2022 ukazují jasný pozitivní nárůst v zohledňování environmentálních a společenských dopadů našeho byznysu v rámci naší značky (+11,5 bodu ve srovnání s naším sebehodnocením z roku 2021). Tato každoroční hodnocení nám umožňují identifikovat a připravit relevantní akční plán k dosažení 80 bodů nezbytných pro získání B Corp certifikace do roku 2025. Jde o naplňování vize pro naši budoucnost, kde značka Yves Rocher hraje důležitou společenskou roli a nemá za cíl být nejlepší společností na světě, ale nejlepší společností pro svět.

Šetrnost k přírodě Yves Rocher ctí už od svého založení, tedy už přes 60 let. Jak se za tu dobu společnost v tomto směru posunula? Přeci jen Yves Rocher už dávno není jen malá firma z Bretaně, ale globální značka.

Už od vzniku v roce 1959 se značka rodila s cílem vracet přírodě to, co nám dává. A tak je tomu dodnes, kdy se i jako velký hráč v kosmetickém odvětví snažíme neustále zdokonalovat své postupy, využívat přírodní zdroje s rozmyslem a bez plýtvání, a tím minimalizovat naši ekologickou stopu. Ať už hovoříme o péči o biodiverzitu, pěstování našich rostlin s certifikací UEBT (Union for Ethical Bio Trade) v režimu agroekologie, nebo o designu našich obalů.

Jako první jsme třeba přestali dávat k nákupu jednorázové plastové tašky. Od října 2020 jsou všechny naše flakony vyrobené ze 100% recyklovaného a recyklovatelného plastu. Zároveň kontrolujeme celý proces od pěstování po vývoj produktů a jejich prodej, takže máme dohled nad každým krokem.

Velkým tématem nejen posledních let jsou obaly. Vaše lahvičky jsou vyrobené ze 100% recyklovaného a recyklovatelného polyethylentereftalátu. Jaké jsou jeho výhody?

Jak bylo zmíněno, řídíme se heslem: „Méně je více.“ V Yves Rocher je celé balení zredukované jen na to nejpodstatnější. Ročně vyrobíme asi 135 milionů lahví a flakonů. Díky použití recyklovaného a dále recyklovatelného plastu ušetříme odhadem až 2700 tun tohoto materiálu. Zároveň rozšiřujeme portfolio našich eko produktů, kam patří koncentrované sprchové gely nebo tuhé produkty, které jsou zcela bez použití plastů.

Rostliny, z nichž se kosmetika Yves Rocher vyrábí, pěstujete v zahradě ve francouzské obci La Gacilly. Čím je místo unikátní?

Naše botanická zahrada v La Gacilly je unikátním místem pro vzdělávání, vědecké studium rostlin a současně centrem pro jejich ochranu a výzkum – funguje jako taková otevřená laboratoř pod širým nebem. Vlastníme 1500 druhů rostlin, své znalosti sdílíme s více než 250 botanickými zahradami po celém světě. Díky působení Yves Rocher v České republice dochází ke spolupráci a sdílení know-how také s Botanickou zahradou v Praze.

Vraťme se k zahradě v La Gacilly. Jak pěstování v ní probíhá?

Abychom dosáhli regenerace a revitalizace půdy a životního prostředí, zvolili jsme si v La Gacilly jako průkopnický model pozitivního agroekologického zemědělství. Ten stojí na několika pilířích. Především je každé z našich bretaňských polí obhospodařováno ekologicky a nese ekologický certifikát Ecocert, samozřejmostí je pěstování bez pesticidů a GMO.

Naše ikonické rostliny pěstujeme a sklízíme podle přirozených cyklů ročních období, díky čemuž můžeme zajistit jejich zdraví a odolnost. Kromě toho pečujeme o okolní ekosystém – chráníme mokřady, živé ploty a nezapomínáme ani na živočichy. Stavíme ptačí budky, přístřešky pro motýly a berušky, zkrátka přispíváme k udržení rovnováhy místní biodiverzity. K respektu k naší planetě a zachování biologické rozmanitosti jsme se ostatně zavázali i coby člen UEBT.