Vila leží v obci Ládví v katastru obce Kamenice uprostřed vzrostlého lesoparku na velkorysém pozemku o rozloze více než 5 000 metrů čtverečních. Pozemek s původními dřevinami a charakterem lesoparku poskytuje podle realitní kanceláře výjimečné soukromí. Samostatně stojící rodinný dům má užitnou plochu 157 metrů čtverečních a terasa 41 metrů.
Interiér sestává z obývacího pokoje s krbem, kuchyně se spíží, schodišťové haly a WC v přízemí. V patře jsou pak dvě další místnosti, koupelna, chodba a terasa. V suterénu vilky je pak technické zázemí. K domu patří také samostatná garáž se skladem situovaná u příjezdu, popisuje realitka.
Zajímavější je ovšem historie nenápadné nemovitosti. Majitelem stylové vily z roku 1938 s dochovanými dobovými architektonickými i zahradními prvky byl protektorátní politik a ministr spravedlnosti Jaroslav Krejčí. Před druhou světovou válkou zakoupil tento prominentní prvorepublikový právník vilu pro své rodiče. V čele vlády skončil v lednu 1945, v květnu téhož roku ho zatkli a odsoudili na 25 let. Krejčí poté zemřel ve vězení na Pankráci v roce 1956.
Pryč z veřejného života
Od roku 1946 užíval vilu stát a právě v tomto období je její historie spjata s jednou z kontroverzních postav poválečné politiky. V roce 1966 se v ní od března do července skrýval pod cizím jménem a s pozměněnou podobou argentinsko-kubánský revolucionář Ernesto Guevara (1928 – 1967).
Stalo se tak po jeho neúspěšné guerillové kampani v africkém Kongu, kde se pokoušel podpořit levicové povstalce. Guevara byl tehdy vyčerpaný, nemocný a zároveň chtěl „zmizel“ z veřejného života. Také Fidel Castro i tehdejší sovětští poradci potřebovali, aby se na čas stáhl do ústraní, zotavil se a připravil se na další akci.
Právě ČSSR byla tehdy spolehlivý sovětský satelit, ale zároveň méně „na očích“. V Praze a okolí měl Guevara možnost zůstat v anonymitě, přičemž byl pod neustálou ochranou československé Státní bezpečnosti.
V komunistickém Československu si kromě toho léčil silné astma. Ve vile tehdy pobýval se svou milenkou a obklopovali ho jen nejvěrnější přátelé. O této konspirační adrese měla tehdy informace pouze 1. správa ministerstva vnitra, tehdejší československá rozvědka.
V kontextu Guevarovy návštěvy je zajímavý i osud jeho milenky Tamary Bunkeové známé pod přezdívkou Tanja. O Argentince, dceři německo-židovských komunistických uprchlíků před Hitlerem, se zmiňuje svazek uložený v českém Archivu bezpečnostních složek.
Československá tajná služba se totiž starala o její výcvik, poskytla jí falešnou identitu a vyrobila cestovní pasy s nepravými vízy. Takzvanou instruktáž Tanja absolvovala v konspiračním bytě Venkov, jak 1. správa kódovala právě tuto vilu v Ládví.
„Che Guevarovu“ vilu stát prodal v roce 1978, její další majitelé neměli o minulosti domů nejmenší tušení. Realitní kancelář XReal ji nyní nabízí za 27 milionů korun.
