Nové paušální clo na malé zásilky činí tři eura, tedy zhruba 75 korun. Vztahuje na všechny zásilky z třetích zemí do Evropy, tedy nejen z Číny, ale i například z USA nebo Ruska. Evropská unie paušální clo zavedla jako reakci na rostoucí přísun čínských výrobků, které tvoří přes 90 procent veškerého elektronického obchodu a díky dosavadní legislativní benevolenci narušují hospodářskou soutěž v EU.
Kolik je paušální clo?
Za co se vlastně paušální clo platí? „Tři eura se neúčtují za celý balík ani za každý jednotlivý kus, ale za každou položku, tedy typ zboží v něm. Ponožky, zahradní trpaslík a náhradní díl na vysavač v jednom balíčku představují tři různé položky a clo tak činí devíti eur. Několik kusů stejného zboží naproti tomu tvoří jedinou položku a paušální clo bude tři eura,“ vysvětluje Jaroslav Kuba ze společnosti Rödl.
Paušální clo
K clu se navíc připočítává DPH ve výši 21 %, takže pro českého zákazníka znamená tato novinka reálné navýšení o více než 200 Kč na každou zásilku se dvěma a více druhy zboží.
Jak se platí paušální clo?
Paušální clo budou zákazníci platit již při nákupu, mělo by být započítáno do konečného účtu v nákupním košíku. Rozhodující pro to, zda se clo zásilky týká, není termín provedení objednávky, ale chvíle, kdy zboží dorazí do EU. Clo se tak může projevit i u objednávek z června.
Za zaplacení cla je odpovědný přepravce, tedy například Česká pošta nebo kurýrní služba. Český zákazník by tak s celní správou neměl vůbec přijít do kontaktu. Stačí, že zaplatil clo už při objednání zboží, celní formality už by měly jít mimo něj. „V celním řízení se standardně může nechat zastoupit přepravcem, který si od něj případně vyžádá doplnění potřebných informací a dokumentů,“ uvádí právník Kuba.
Co když clo neuhradím?
Velké platformy jsou na novou legislativu připravené a clo zahrnují do celkové ceny v košíku. Není ale vyloučeno, že u zboží objednaného dlouho před 1. červencem, které se cestou zdrželo, po kupujícím zaplacení cla ještě nikdo nechtěl. V tom případě se dá očekávat, že českému zákazníkovi přijde ještě další účtenka: za neuhrazené clo.
Výzvu k úhradě dostane zákazník od přepravce, tedy České pošty nebo některé z kurýrních služeb. Pošta zasílá dopisy s výzvou. „Mezi dopravci mohou být odlišnosti, ale Česká pošta standardně zašle dopis o příchodu zásilky z ciziny, případně kontaktuje příjemce elektronicky, pokud na něj má údaje (jedná se třeba o zákazníka se zákaznickou kartou). Lhůta pro zaplacení se také liší podle způsobu řešení celního řízení (tedy zda je příjemce zastoupen dopravcem a kterým),“ popisuje advokát Kuba.
Pokud klient clo neuhradí, zásilka bude vrácena odesílateli a peníze zaplacené za zboží zákazník už neuvidí. Podle Kuby je pravděpodobné, že případný požadavek na jejich vrácení by skončil neúspěšně.