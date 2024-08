Kroužky a sport jsou u dětí stále populární, třetina rodičů je ale nezvládá financovat. Mírně podraží i letos

Podle průzkumu společnosti Pluxee za mimoškolní aktivity v loňském školním roce utratilo za pololetí zhruba 17 procent rodin částku do 1500 korun za jedno dítě, 31 procent do tří tisíc korun, zhruba 30 procent do pěti tisíc korun, téměř 16 procent do deseti tisíc korun a šest procent více než deset tisíc korun.

Například atletický klub ASK Dipoli Černošice Dobřichovice ceny pro nový školní rok zvedá zhruba o deset procent.

„Důvodem navýšení jsou platby za energie na sportovištích, ceny některých pronájmů a poskytnutí vyšších bonusů pro trenéry na vzdělávání. Zároveň jsou dražší i všechny další výdaje klubu: například web, autobusová doprava na závody, internet nebo členské poplatky Českému atletickému svazu,“ vysvětluje Kateřina Siebeltová, manažerka klubu ASK Dipoli.