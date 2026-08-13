Jako první zákaz pozastavily už minulý týden spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falc, Dolní Sasko a Sársko, které leží na západě Německa. Jím protéká i Rýn, který je v Německu nejdůležitější řekou pro nákladní lodní dopravu. K první čtveřici se postupně připojilo dalších 11 zemí; naposledy dnes Berlín, Braniborsko, Durynsko a Sasko. Sasko přitom v posledních dnech tvrdilo, že k pozastavení zákazu nevidí důvod. Jedinou spolkovou zemí, která se zatím nepřidala, je tak Sasko-Anhaltsko.
V jednotlivých zemích se liší rozsah opatření – v Berlíně, Braniborsku a Hesensku se pozastavení zákazu vztahuje pouze na zboží, které by jinak putovalo po řece. Jinde, například v Durynsku, je opatření plošné.
S nedostatkem vody se potýkají řeky po celém Německu, jsou mezi nimi největší toky Rýn, Dunaj či Labe. Pro říční dopravu je v Německu zásadní Rýn. V posledních týdnech jeho hladina dosahuje stále nových negativních rekordů. Například v Kolíně nad Rýnem řeka minulý týden dosáhla nejnižší úrovně od roku 1816. Ekonomové přitom varují, že nedostatek vody v německých řekách by mohl mít dopad na celé hospodářství.
Nový německý ministr dopravy Steffen Bilger o situaci na německých řekách jednal už minulý týden se zástupci přístavů, lodních společností a dalších dopravců. Dnes se sešel také s ministry dopravy jednotlivých spolkových zemí. V rozhovoru se stanicí RTL/ntv dnes Bilger vyzval, aby se investovalo do splavnění německých řek. Ministr životního prostředí Carsten Schneider pak varoval, aby se nejednalo na úkor přírody.
„Prosté prohloubení řek nemůže být odpovědí na současné problémy,“ řekl. Řešení je podle něj komplexnější, jeho součástí by měl být mimo jiné odklon od budování plavebních kanálů a návrat říčních koryt do stavu co nejvíce podobného tomu původnímu, včetně slepých ramen a meandrů.
Ne všem se pozastavení zákazu nedělní a sváteční jízdy kamionů zamlouvá. Opatření kritizovaly například ekologické organizace či odbory. Také spediční firmy upozornily, že jde o opatření, které nedokáže situaci výrazně zlepšit. Loď dokáže podle nich převézt až stonásobek toho, co uveze kamion.