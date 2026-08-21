Šéf Meta Mark Zuckerberg si koupil novogotický zámek z roku 1830 v Irsku

Autor: ,
  8:37
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Zakladatel a generální ředitel americké internetové společnosti Meta Mark Zuckerberg koupil na jihovýchodě Irska zámek z první poloviny 19. století. Informoval o tom jeho mluvčí.

Podle listu The Irish Times se hodnota nemovitosti odhaduje na 20 až 30 milionů eur (zhruba 482 až 724 milionů Kč).

Novogotický zámek Strancally byl postaven kolem roku 1830 a v roce 2003 prošel rozsáhlou renovací. Nachází se zhruba 200 kilometrů od evropského ústředí společnosti Meta v Dublinu, píše agentura Reuters.

Zakladatel a šéf firmy Meta Mark Zuckerberg koupil zámek v Irsku. Podle listu The Irish Times se hodnota nemovitosti odhaduje na 20 až 30 milionů eur (zhruba 482 až 724 milionů Kč).
Zakladatel a šéf firmy Meta Mark Zuckerberg koupil zámek v Irsku. Podle listu The Irish Times se hodnota nemovitosti odhaduje na 20 až 30 milionů eur (zhruba 482 až 724 milionů Kč).
Zakladatel a šéf firmy Meta Mark Zuckerberg koupil zámek v Irsku. Podle listu The Irish Times se hodnota nemovitosti odhaduje na 20 až 30 milionů eur (zhruba 482 až 724 milionů Kč).
Zakladatel a šéf firmy Meta Mark Zuckerberg koupil zámek v Irsku. Podle listu The Irish Times se hodnota nemovitosti odhaduje na 20 až 30 milionů eur (zhruba 482 až 724 milionů Kč).
47 fotografií

Zuckerberg a jeho rodina jsou podle mluvčího „nadšeni, že budou pokračovat v péči o tento historický dům, a těší se na čas strávený v Irsku“.

Společnost Meta provozuje například populární sociální sítě Facebook a Instagram či komunikační platformu WhatsApp. Nabízí také řadu produktů založených na umělé inteligenci (AI), včetně různých chatovacích systémů.

V Irsku společnost Meta zaměstnává kolem 1500 lidí. Své evropské ústředí má v Irsku řada velkých amerických technologických podniků, a to zčásti kvůli příznivému daňovému systému této země, upozorňuje Reuters.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.