Trump podepsal financování federální vlády. Skončil tak částečný shutdown

Americká Sněmovna reprezentantů v úterý přijala návrh zákona, který zajišťuje další financování federální vlády. Ukončil se tím tak od soboty trvající částečný shutdown, tedy omezení chodu některých federálních úřadů. Text jen několik hodin po jeho přijetí podepsal americký prezident Donald Trump. Zákon stanoví výdaje v hodnotě přibližně 1,2 bilionu dolarů (24,7 bilionu korun).
Sněmovna reprezentantů hlasováním přijala 11 ze 12 ročních rozpočtových zákonů. Ty schvalují většinu vládních výdajů pro rozpočtový rok končící 30. září pro úřady zabývající se obranou, zdravotnictvím, vzděláváním i dalšími oblastmi.

Provizorně také odsouhlasila financování ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS) do 13. února. Zákonodárci budou do té doby jednat o možných změnách Úřadu pro imigraci a cla (ICE) spadajícího pod DHS.

Po zastřelení dvou Američanů v Minneapolisu federálními agenty i zákrocích ICE, které vyvolaly napříč celou zemí protesty, požadují demokraté větší omezení operací agentů tohoto úřadu.

Návrh, který zajišťuje dlouhodobé financování většiny federálních úřadů, schválil před začátkem shutdownu americký Senát. V úterý pro něj v republikány kontrolované Sněmovně reprezentantů hlasovalo 217 zákonodárců včetně 21 demokratů. Naopak 214 reprezentantů včetně 21 republikánů se vyjádřilo proti.

Trump text podepsal jen několik hodin po jeho přijetí Sněmovnou reprezentantů. „Tento zákon je velkým vítězstvím pro americký lid,“ uvedl podle agentur šéf Bílého domu.

Končící shutdown podle agentury nevedl k významnému omezení vládních služeb. Minulý nouzový režim federálních služeb, který loni na podzim způsobily spory ohledně financování zdravotní péče, trval rekordních 43 dní. Americkou ekonomiku stál tehdy přibližně 11 miliard dolarů (asi 225 miliard korun).

