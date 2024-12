Prodejce módy Zalando za 1,1 miliardy eur převezme konkurenta About You

Hlavní akcionáři About You, společnost Otto a investiční firma pod kontrolou společnost Heartland A/S, jakož i členové představenstva se podle Zalanda rozhodli přijmout nabídku 6,50 eura za akcii. V úterý akcie About You na burze uzavřely na 3,90 eura za kus.

„Oba naše týmy se vždy snažily o novou definici nakupování módy a životního stylu tím, že vytvářely nejlepší možný zážitek pro zákazníky a partnery. Velmi se těším, jak společně dokážeme pokrýt větší část trhu s módou a životním stylem,“ řekl spoluředitel a spoluzakladatel Zalanda Robert Gentz.

Evropský trh s módou má podle webu Zalanda hodnotu 450 miliard eur. Akcie Zalanda před začátkem středečního obchodování výrazně oslabovaly.