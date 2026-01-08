Zalando uzavře obří distribuční centrum v Německu, o práci přijde 2 700 lidí

Německý prodejce módy Zalando oznámil uzavření velkého logistického centra v Erfurtu, jediného ve východní části Německa. Berlínská společnost o svém rozhodnutí už informovala všech zaměstnanců, kterých se konec provozu letos v září dotkne. O rozhodnutí informovala německá média.
Německý internetový prodejce módy Zalando | foto: Reuters

Podle společnosti je důvodem zavření provozu reorganizace celoevropské logistické sítě po loňském spojení s dalším online prodejcem About You, napsal Die Welt. Od akvizice tohoto konkurenta Zalando očekává, že vygeneruje až 100 milionů eur v provozním zisku ročně.

Pobočka v Erfurtu ukončí činnost na konci roku 2026. „Zalando nyní zahájí jednání s představiteli zaměstnanců o sladění zájmů a sociálním plánu, abychom dotčeným poskytli perspektivu,“ řekl mluvčí společnosti Christian Schmidt.

Logistické centrum v Erfurtu bylo v provozu od roku 2012 a je jediné této velikosti ve východním Německu. Zalando provozuje další logistická centra v Giessenu, Lahru a Mönchengladbachu.

Společnost také oznámila, že neobnoví smlouvy s externími provozovateli tří logistických lokalit v zahraničí, uvedl Bild. Zatím nespecifikovala, kterých se ukončení spolupráce dotkne. V současnosti jsou v provozu partnerská distribuční střediska v Polsku, Španělsku, Francii, Nizozemsku, Itálii a Švédsku.

