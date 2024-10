Jak to nedělat. Češi popisují trable se zálohováním petek v Chorvatsku

Vzhledem k tomu, že zálohování v Česku chystá i české ministerstvo životního prostředí, se Češi v zemích, kde zálohování funguje, na zálohování zaměřují a sdílejí své postřehy a zkušenosti. Negativních zkušeností v oblíbené zemi českých dovolenkářů má mnoho lidí.

„Za týden jsme shromáždili velký pytel petek. Vrátit v lokální sámošce je nelze – chápu, logistický oříšek. Sice je to teda trochu facka státu živnostníkovi: zákazník má další důvod preferovat řetězce, ale nešť,“ sdílel na svém Twitteru například svůj zážitek šéf společnosti Incomaker Tomáš Šalamon.

Nakonec se s manželkou vydal vrátit petky do velkého supermarketu, avšak ani tam neuspěl. Petky tam bylo totiž možné vrátit pouze v pracovních dnech, o víkendu nikoli. Zkusil ještě jiný řetězec. „V Kauflandu fronta na vrácení láhví jako když za komačů přivezli pomeranče, co nebyly kubánské. Dvacet minut čekání minimum,“ uvedl s tím, že čekání vzdal a jeho žena věnovala pytel bezdomovcům.

Ne příliš pozitivní zážitek s plasty na dovolené má i čtenář Martin, který do Chorvatska jezdí s rodinou pravidelně skoro dvacet let. V letošním roce strávil svou dovolenou mezi obcemi Brela a Baška Voda. Popisuje, že petky často z ulic a jiných míst sbírají lidé, pro které představuje sbírání petek určitý zdroj příjmu. I kvůli nim se podle něj ale následně tvoří u automatů na vrácení PET láhví fronty.

„Přijedete do marketu vrátit láhve a před vámi stojí pět aut, které mají pytle plné petek. Tito lidé za vámi přijdou a řeknou vám, ať se na to vykašlete, dáte jim láhve a jdete domů, že na tom stejně nevyděláte. Takže náklad jim tam necháte a jdete domů. Nedá se to absolvovat,“ popisuje své zkušenosti.

V letošním roce ho navíc zarazilo, že z ulic zmizely žluté kontejnery, do kterých by se petky či jiný plast dal vyhodit. „Před dvěma lety jsem nějaký kontejner vždy našel. V letošním roce jsem vzal dvě plné tašky petek a jiných plastů, jako jsou obaly od jogurtů nebo salámů, ujel dvacet kilometrů a nenašel jediný žlutý kontejner, který by byl veřejný,“ popsal s tím, že nakonec musel dát veškerý plast do směsného odpadu, ač nerad.

Špatný příklad pro Česko

Podle Radka, který působí jako delegát na ostrově Pag a v Chorvatsku tráví každoročně několik měsíců, je Chorvatsko zemí, ze které by si – co se zálohování PET láhví týče – příklad určitě nebral.

Kromě front, se kterými se také setkal, i když to nebylo vždy pravidlem, zmiňuje i špatnou logistiku. Podle něj se totiž stává, že obchody nepřijímají obaly, protože „mají plno“. V takovém případě prý vyvěsí na dveře cedulku a prodavačky posílají zákazníky automaticky do jiného obchodu. „Letos v supermarketu Plodine v Pule mi to vysvětlili tak, že firma, která má obaly odvážet, nemá zaměstnance a odvážet to nestíhá,“ uvádí jednu ze svých letošních zkušeností Radek.

Že problémy s logistikou existují, ostatně přiznává i sám obchodní řetězec Lidl. „Během turistické sezony dochází k mimořádnému nárůstu množství obalů na všech místech, zejména v turistických centrech, a v důsledku toho dochází k občasným přerušením odběru obalů od zákazníků, a to z důvodu nedostatku skladovací kapacity,“ uvedla za chorvatský Lidl Tihana Belinová, která má na starosti komunikaci s médii.

Doplnila také, že na několika místech si během sezony Lidl pronajal externí kontejnery, aby zajistil více skladovacího prostoru. I tak ale podle ní může docházet k situacím, kdy řetězec na odvoz obalů od firem, které jsou sběrem obalů pověřené, čeká, a proto je nemůže přijímat.

Nenechat se odbýt

Delegát Radek však při jedné ze svých pochůzek do jednoho z chorvatských obchodů vyzkoušel i taktiku nenechat se odbýt, která zafungovala. „Řekl jsem paní na informacích, že mám jednu igelitku a nemám ji kam dát. Počkal jsem si asi deset minut, potom šla paní se mnou do skladu, petky převzala a napsala mi lístek ručně,“ uvádí pan Radek. Lístek následně uplatnil při nákupu.

„Na pokladně se paní docela divila a říkala, že ručně vypsaný lístek vidí poprvé, dokonce se musela poradit i s kolegyní,“ doplňuje. Lístek mu ale při nákupu uznali. „Když jsem se nenechal odbýt, vyhověli mi. Je to i o přístupu lidí,“ míní Radek.

Postřehy ohledně mizejících kontejnerů z veřejného prostoru má Radek také. V letovisku na ostrově Pag, kde pracovně pobývá, podle něj zhruba před čtyřmi lety kontejnery na tříděný odpad ještě byly. Obec se ale rozhodla je z veřejných míst odstranit.

„Lidé tam ale vyhazovali kde co, dovezli tam třeba i nábytek, a udělali si z toho sběrný dvůr,“ vysvětluje. Kontejnery podle něj z letoviska nezmizely úplně, majitelé je mají na svých pozemcích, a pokud je člověk u nich ubytovaný, může odpad vyhodit tam. „Pokud místem jenom projíždíte a nejste nikde ubytování, tak petku nikde nevyhodíte,“ dodává.

Příliš nízká záloha

Podle Radkových zkušeností majitelé apartmánů vhazují PET láhve většinou právě do tříděného odpadu. „Nesetkal jsem se s tím, že by je jeli vracet do obchodu. Že by to někdo chodil vracet přímo do obchodů, to jsou spíše výjimky.“ Důvodem může být i nízká záloha, která je 0,07 eur, což je v přepočtu zhruba 1,8 koruny.

Jaké jsou zálohy na PET láhve a plechovky v jiných zemích Malta – 0,1 eura

– 0,1 eura Lotyšsko – 0,1 eura

– 0,1 eura Slovensko – 0,15 eura

– 0,15 eura Litva – 0,1 eura

– 0,1 eura Nizozemsko – malé plastové PET láhve + plechovky 0,15 eura, velké PET láhve 0,25 eura

– malé plastové PET láhve + plechovky 0,15 eura, velké PET láhve 0,25 eura Německo – 0,25 eura

– 0,25 eura Estonsko – 0,1 eura

– 0,1 eura Dánsko – podle velikosti – od 1 dánské koriuny (3,4 Kč) do tří (10,2 Kč)

– podle velikosti – od 1 dánské koriuny (3,4 Kč) do tří (10,2 Kč) Norsko – 2 norské koruny (4,3 Kč) za nádoby ≤ 0,5 l a 3 norské koruny (6,5 Kč) za nádoby > 0,5 l

– 2 norské koruny (4,3 Kč) za nádoby ≤ 0,5 l a 3 norské koruny (6,5 Kč) za nádoby > 0,5 l Finsko – 0,15 až 0,40 eura podle objemu nádoby

– 0,15 až 0,40 eura podle objemu nádoby Island – 16 islandských korun (2,7 Kč)

16 islandských korun (2,7 Kč) Švédsko – 1 švédská koruna (2,2 Kč) na malé PET láhve a plechovky, 2 švédské koruny (4,5 Kč) na velké PET láhve

– 1 švédská koruna (2,2 Kč) na malé PET láhve a plechovky, 2 švédské koruny (4,5 Kč) na velké PET láhve Rumunsko – 0,50 lei (2,5 Kč)

– 0,50 lei (2,5 Kč) Maďarsko – 50 forintů (3,2 Kč)

– 50 forintů (3,2 Kč) Irsko – 0,15-0,25 eura

Na nízkou zálohu ostatně upozorňuje i odbornice v oblasti udržitelného nakládání s odpady z mezinárodní platformy Reloop Anna Larssonová. Podle ní aktuální výše zálohy není přizpůsobena socioekonomickým podmínkám země. Upozornila také, že záloha na vratné skleněné láhve je v Chorvatsku vyšší než na ty plastové nebo na plechovky.

„Pokud soukromí aktéři trhu uvádějící na trh zálohu s vratnými skleněnými láhvemi dospěli k závěru, že hodnota zálohy musí být vyšší než 10 eurocentů, jasně to naznačuje, že hodnota zálohy pro nádoby na jedno použití je stanovena nesprávně,“ uvedla.

Nedostatků je více

Mezer týkajících se zálohování v Chorvatsku je podle ní ale více. Zmínila, že v mnoha zemích, kde zálohový systém funguje, musí být doba, po kterou jsou automaty na vrácení PET láhví či plechovek v provozu, stejná jako otevírací doba daného obchodu, což se v Chorvatsku neděje.

„Automat v letovisku, kde se pohybujeme, je otevřený pouze od osmi do dvanácti, ale obchod je otevřený od sedmi ráno do devíti do večera. Podmínkou tak je, aby tam člověk zašel dopoledne,“ zmiňuje svou zkušenost delegát Radek.

Problémem jsou v Chorvatsku podle Larssonové i nízké manipulační poplatky, které obchodníci dostávají za to, že obaly vybírají. Pokud jsou příliš nízké, nemotivují podle ní pak obchodníky k investicím do lepší a rychlejší infrastruktury sběru.

Larssonová upozornila také na zdlouhavá řízení související se změnou důležitých parametrů systému. „Vzhledem k tomu, že provozovatelem systému je státní orgán, vyžaduje téměř každá změna legislativní proces. V případě jiných zemí, kde jsou provozovatelé centralizovaných systémů obvykle soukromé subjekty, klíčová rozhodnutí přijímá představenstvo a parametry ovlivňující efektivitu systému mohou být rychle změněny,“ uvedla Larssonová.

Chorvatské ministerstvo životního prostředí nicméně nedávno oznámilo jednu změnu: podle šéfky resortu Mariji Vučkovićové by mělo dojít od příštího roku ke zvýšení vratné zálohy. „Poplatek za vrácení PET obalů se zvyšuje ze sedmi na 10 centů,“ uvedla pro televizi RTL Vučkovićová.

Zálohování chce prosadit i ministr Hladík

Zálohovat PET láhve a plechovky by měli v dohledné době také Češi. Ministr životního prostředí Petr Hladík v létě uvedl, že zálohovat by se mělo nejpozději v roce 2026.

Na rozdíl od Chorvatska by měly mít povinnost vybírat PET láhve a plechovky od zákazníků všechny prodejny a pumpy s prodejní plochou nad 50 metrů čtverečních. Resort již dříve uvedl, že k dispozici by mělo občanům být zhruba 11 tisíc sběrných míst. Ministerstvo životního prostředí počítá také s vyšší zálohou. Zatímco je v Chorvatsku záloha 0,07 eura, v Česku by měla být záloha čtyři koruny.

Ministerstvo už dříve zmínilo, že cílem zálohování je zvýšit sběr nápojových plastových láhví a plechovek, zefektivnit recyklaci a zredukovat odhazování odpadu do přírody.

Ne všichni však se zálohováním souhlasí. Jisté připomínky má k systému zálohování Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv, Česká asociace odpadového hospodářství či Asociace českého tradičního obchodu. Obávají se znehodnocení dlouhodobě fungujícího systému třídění odpadu i přenesení nákladů na zákazníky.