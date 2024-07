Prázdná petka za čtyři koruny. Povinné zálohování kritizují i minipivovary

Od poloviny příštího roku by Češi mohli začít vracet do obchodů kromě zálohovaných skleněných lahví i ty plastové a také plechovky. Za každý PET obal i plechovku by si obchodníci účtovali o korunu vyšší zálohu než u skla, tedy čtyři koruny. Povinnost vykoupit je zpět se má však týkat jen části obchodů.

„Vrátit tyto obaly bude muset být umožněno v obchodech nad 50 metrů čtverečních prodejní plochy. Rovněž se budou povinně zapojovat čerpací stanice nad 50 metrů čtverečních prodejní plochy,“ sdělila pro Lidovky.cz mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.