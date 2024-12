Jako u lahví od piva. Hladík ujistil, že zálohování petek a plechovek je snadné

„Bude to fungovat úplně stejně, jako funguje vrácení zálohovaných pivních lahví. Nakoupím, přijdu, dám to do automatu. Ten automat vezme petku, plechovku, stejně jako pivní láhev, zmáčknu, dostanu papírek a za něho zase nakoupím. V menší prodejně jim to vezme ta prodavačka, a to je celé,“ řekl Hladík.

Zavedení povinného zálohování PET lahví a plechovek by podle ministra znamenalo úspory. „Zhruba 900 milionů obalů každý rok skončí v přírodě, na skládce nebo ve spalovně. Ta hodnota toho materiálu je zhruba půl miliardy korun,“ vypočítal.

Hliník se do Evropské unie dováží. Jedenáct až 14 tisíc tun z plechovek se ale každý rok zakope do země, uvedl Hladík. To mu nedává smysl, tudíž navrhuje, aby se z vyhozených plechovek vyrobily nové. Bylo by to i ekonomicky výhodné.

„Na výrobu plechovky z recyklátu potřebuji jen pět procent energie, než když to dělám z ropy. V případě PET láhve 20 procent,“ argumentoval ministr.

„Nikdo nás do toho nenutí. Vůbec se teď nemusíme o nějakém zálohování bavit,“ namítla Poštová. „V současné době nastal problém s tím, že nápojáři nemají takzvaný rPET. To je ten recyklovaný PET. Protože od roku 2025 mají povinnost dát 25 procent rPETu do výroby a v roce 2030 30 procent. A oni ho nemají,“ upozornila. Navíc jde podle ní o drahou komoditu.

rPET je recyklovaný PET, který se sám dá ještě recyklovat. Jde o nejekologičtější materiál na výrobu obalů.

Peštová se s moderátorem neshodla, kolik plastového odpadu se vlastně recykluje. On tvrdil, že pouze 26 procent, a vycházel z údajů společnosti EKO-KOM, která odpad třídí a recykluje.

Peštová s tímto údajem nesouhlasila. Ministerstvo životního prostředí by podle ní mělo dodat aktuální údaje. Plastů se recykluje daleko více – 49 procent, uvedla. Údaj se shoduje se zjištěním EKO-KOM za rok 2023. Data za letošní rok ještě nejsou k dispozici.