Povinné odvody na sociální pojištění platí téměř každý podnikatel, pouze pro některé OSVČ platí výjimky. Minimální zákonem stanovené zálohy se rok od roku zvyšují. V druhé půli roku 2026 ale naopak výrazně klesnou. Schválili to v úterý poslanci, kteří tak přehlasovali Senát. Jakmile novelu podepíše prezident, vyjde ve Sbírce zákonů a začne platit.
Obsah
Jak se změní zálohy OSVČ?
Zálohy OSVČ se počítají podle výdělku v předchozím roce. U některých podnikatelů je ale tak nízký, že se místo skutečného výdělku počítá s tak zvaným minimálním vyměřovacím základem, tedy jakýmsi hypotetickým výdělkem. Je dán zákonem, je pro všechny stejný a zálohy na zdravotní a sociální pojištění se počítají u podnikatelů s nízkými příjmy nebo ztrátou právě z něj.
|
Daně za rok 2025: Jak pro OSVČ vyplnit přehledy pro zdravotní a sociální pojištění
Nově však poslanci změnili výpočet minimálního vyměřovacího základu tak, že se jeho částka snížila. A s ní i minimální záloha na sociální pojištění.
Zatímco v dosavadních měsících roku 2026 platilo, že minimální záloha pro OSVČ s podnikáním jako hlavní činností je 5 720 korun měsíčně, nově to bude 5 005 korun. Tedy o 715 Kč méně.
Protože už ale část roku 2026 uběhla, a část měsíčních záloh už tedy lidé státu poslali, vznikne jim náhle přeplatek na sociálním pojištění.
|2025
|4 759 Kč
|2026 (1. polovina roku)
|5 720 Kč
|2026 (zřejmě od 1. 7.)
|5 005 Kč
|2026 (od 1. 7. pro ty, kteří si nechají přeplatek „rozpustit“ do dalších záloh)
|4 290 Kč
|2027 (při předpokládané průměrné mzdě 55 000 Kč a novém výpočtu)
|5 621 Kč
Od kdy se zálohy změní?
Novelu ještě musí podepsat prezident a musí vyjít ve Sbírce zákonů. Teprve poté začne platit. Vzhledem k tomu, že ji zákonodárci schválili na sklonku května, dojde k dalším krokům pravděpodobně až v červnu. „Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení,“ uvádí se v návrhu. To znamená, že s největší pravděpodobností začnou změny platit od 1. července 2026.
|
Kdy podat přehledy OSVČ za rok 2025? Čím dřív to uděláte, tím dřív budete platit
Zároveň se ale v novém zákoně píše, že zálohy zaplacené od 1. ledna 2026 do dne účinnosti a nad rámec nových, nižších záloh, musí příslušná správa sociálního zabezpečení podnikateli vrátit, pokud o to požádá, a to do dvou měsíců. S přeplatkem se dá ale naložit i jinak – například na uhrazení budoucích záloh. Kdo by si nechal o již zaplacenou částku snížit zálohy ve zbytku roku 2026, bude nadále platit jen 4 290 Kč měsíčně.
|
Poslanci snížili odvody OSVČ. Podpořila to i ODS, která je přitom dříve zvýšila
V každém případě však doporučujeme vyčkat na chvíli, kdy legislativní novinka nabude účinnosti. Těm, kdo mají na odvody nastavený trvalý příkaz, server Peníze.cz radí, aby ho zatím neměnili.
Jak se počítají zálohy na sociální pojištění a co se změnilo a změní ve výpočtu