Změna zákona přinesla od 1. července 2026 jiný výpočet minimálních záloh, což sníží odvody všem živnostníkům, kteří dosud platili pouze zákonné minimum 5 720 korun. Ne všem ale stejně.
Záleží na tom, zda měsíční vyměřovací základ, vypočtený z výdělku v roce 2025, vyjde nad 17 139 korun. Kdo má vyměřovací základ vyšší, nebude platit nové minimum 5 005 korun, ale částku získanou výpočtem podle skutečného výdělku. Navíc mohou mít OSVČ zaplacené různé částky na důchodovém pojištění podle toho, zda platily skutečně předepsanou výši zálohy a zda ji posílaly včas.
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Změna záloh od 1. 7. 2026
Nová výše zálohy: Jak ji zjistit a kde ji najít
Podnikatelé by měli v těchto dnech sledovat svou datovou schránku, kam Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) začala zasílat informace o změně záloh. „Novou výši záloh na pojistné, která pro vás bude platit od července 2026, naleznete nejpozději do 10. 7. 2026 na ePortále ČSSZ ve službě Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ,“ radí v dopise živnostníkům.
Do služby se lze přihlásit pomocí datové schránky nebo identity občana. Po přihlášení uvidí uživatel informace o záloze a úhradě.
Přeplatek na zálohách
K 1. červenci mnoha lidem vznikne přeplatek na zálohách důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Je to proto, že novinka v zákoně se vztahuje na období od 1. ledna 2026.
ČSSZ proto všem lidem, kterých se to týká, přepočte zaplacené pojistné tak, jako kdyby už od ledna měli platit nižší částku. Komu vyjde přeplatek, může si o něj zažádat a sociálka mu ho vrátí. Kdo si nezažádá, o peníze nepřijde, přeplatek úřad vyřeší příští rok při vyúčtování odvodů za rok 2026.
U koho ČSSZ při přepočtení záloh zjistí, že měl sice dluh, ale menší, než nově vzniklý přeplatek, tomu dluh zanikne. Přeplatek se o něj zmenší (nebo i vynuluje) a penále mu úřad odpustí.
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Jak je to s přeplatkem, uvádí ČSSZ na následujícím příkladě:
- Měsíční záloha od ledna do června 2026 činila 5 720 korun, kdyby ale změna zákona platila již od ledna 2026, byla by nižší a činila 5 420 korun.
- Zálohy za leden až červen 2026 byly uhrazeny v plné výši (6 x 5 720).
- Uhrazený rozdíl činí 1 800 korun (6 x 300 korun) a tyto peníze mohou být vráceny.
- Pokud bylo uhrazeno méně než minimum 5 720 korun, ale více než činí nový výpočet měsíční zálohy, penále z neuhrazené částky rozdílu (300 korun) zaniká.
Dodejme, že příklad uváděný Českou správou sociálního zabezpečení se týká lidí, kteří dosud platili minimální zálohy dané zákonem, po změně ale „spadnou“ mezi OSVČ platící zálohy ve vypočtené výši. Jde o podnikatele s měsíčním vyměřovacím základem mezi 17 139 korunami (nové minimum) a 19 587 (staré minimum). Kdo se „vejde“ pod nové minimum, bude platit nové minimální zálohy 5 005 korun.