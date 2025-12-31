Zaměstnanecké benefity používala řada firem k daňové optimalizaci. Nepodléhají totiž zdanění ani odvodům, a tak jimi nahrazovaly část mzdy. Jejich pracovníci pak dostávali peníze nadvakrát: poměrně nízkou mzdu a štědré benefity, které ale byly pro stát „neviditelné“.
Po změně proto volala hlavně finanční správa, přínosná ale bude i pro samotné zaměstnance. „Benefitová“ složka se jim totiž nepočítala do výše příjmu rozhodné například pro výpočet případné podpory v nezaměstnanosti nebo důchodu. Novela zákona o dani z příjmů, které vejde v účinnost 1. ledna 2026, má tuto nespravedlnost odstranit.
Změny v zaměstnaneckých benefitech 2026
Benefity, které zákon dělí na volnočasové a zdravotní, budou moci i nadále být nezdanitelné, pokud ovšem splní tyto podmínky:
- Tvoří nadstavbu nad mzdou, nejsou její součástí, jde opravdu o něco „navíc“.
- Jsou poskytovány jinou formou než peněžní.
- Nepřesahují limit uvedený v zákoně (jiný pro zdravotní a pro volnočasové benefity).
Volnočasové benefity je možné použít například na sport, kino, nákup permanentek, kulturu, pro rekreaci, vstupenky, patří sem i kafeterie body. Ty zdravotní uplatníte v lékárně, optice, ale také na rehabilitacích, masážích nebo při nákupu zdravotnických či hygienických prostředků.
Výše limitů se odvozuje od průměrné měsíční mzdy v předchozím období. U těch zdravotních nesmí roční částka přesáhnout průměrnou měsíční mzdu v Česku, u volnočasových nesmí přesáhnout její polovinu.
|Druh benefitů
|Roční limit 2026
|Zdravotní
|48 967 Kč
|Volnočasové
|24 483,50 Kč
Stravenkový paušál a příspěvek na obědy
Příspěvky na stravování, poskytované pomocí stravenek nebo stravenkového paušálu, novela zákona o daních z příjmů nijak nemění. Daň se z nich platit nebude až do částky 70 procent horní hranice stravného pro tuzemskou pracovní cestu v trvání pět až 12 hodin.
Pravidla i výpočet tedy zůstávají, mění se ale stravné pro pracovní cestu. Jeho nejmenší i nejvyšší výši určuje ministerstvo práce a sociálních věcí pro každý rok zvlášť. Pro rok 2026 toto číslo ještě nebylo stanoveno, respektive neobjevilo se zatím ve Sbírce zákonů. Z vyhlášky, kterou 18. prosince 2025 podepsal ministr Aleš Juchelka, a která nyní míří ke zveřejnění, vyplývají následující částky pro rok 2026:
|Stravné na pracovní cestu (5-12 hodin)
|2025
|2026
|minimum
|148 Kč
|155 Kč
|maximum
|177 Kč
|185 Kč
|Nezdaněná část příspěvku na stravování/den
|123,90 Kč
|129,50 Kč
Znamená to, že maximální výše příspěvku na stravování, který vám zaměstnavatel může v roce 2026 dát, aniž by ho musel dani, vychází na 129 korun a 50 haléřů na den.
Jak dlouho platí stravenky a další benefity?
Klasické papírové stravenky, které jsou dnes už spíš na ústupu, měly expiraci vždy k 31. prosinci daného roku. Od podzimu už firmy dávaly svým zaměstnancům nové. Se stravenkovým paušálem je situace méně přehledná, peníze na kartě musíte ale vyčerpat zpravidla do 15 měsíců od nahrání. Při placení se spotřebovávají automaticky ty „nejstarší“.
Co se nemění
Volnočasové a zdravotní benefity na kartě mají platnost většinou 15, někdy až 24 měsíců od nahrání. Jinak je tomu s papírovými poukázkami, kde bývá platnost buď do konce roku jako u stravenek, nebo 21 měsíců.
Pokud dostáváte benefity či příspěvky na obědy v papírově formě, nezapomeňte si před koncem roku zkontrolovat platnost a utratit nejdříve ty, u kterých se blíží její konec.