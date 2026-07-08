Samostatná výdělečná činnost (OSVČ) a práce na IČO mají oproti zaměstnaneckému poměru nesporné výhody.
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EU Česku vyčítá vysoké zdanění nízkých příjmů. Jak je to doopravdy?
Kromě větší flexibility se někdy traduje i vyšší čistý příjem. Není to tak úplně pravda, respektive záleží to na výši hrubého výdělku.
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Vyplatí se být zaměstnanec, nebo OSVČ?
Jak v čem. Obojí má své výhody a nevýhody. My se tentokrát zaměříme čistě na výdělek. Otázka tedy zní, komu po zdanění a povinných odvodech zbude z hrubého příjmu víc? Spočítali jsme to pro různé výše příjmů.
V tabulce uvažujeme u OSVČ danění pomocí výdajového paušálu 60 %, který je u menších a středních podnikatelů nejběžnější, a uplatnění slevy na dani na poplatníka u OSVČ i zaměstnanců. Jiné slevy a úlevy nepočítáme, stejně jako specifické podmínky u vedlejších samostatně výdělečných činností a podobně.
|Odměna/ fakturovaný příjem
|Čistý příjem zaměstnance
|Čistý příjem OSVČ
|Rozdíl ve prospěch
|11 200 Kč
(půl minimální mzdy, částečný úvazek)
|8 388 Kč
|2 889 Kč
|zaměstnance +5 499 Kč
|16 800 Kč (částečný úvazek, 3/4 minimální mzdy)
|14 095 Kč
|8 489 Kč
|zaměstnance +5 606 Kč
|22 400 Kč (minimální mzda)
|19 011 Kč
|14 089 Kč
|zaměstnance +4 922 Kč
|24 483,50 Kč (polovina průměrné mzdy)
|20 541 Kč
|16 172,50 Kč
|zaměstnance +4 368,50 Kč
|30 000 Kč
|24 590 Kč
|21 689 Kč
|zaměstnance +2 901 Kč
|40 900 Kč
|32 590 Kč
|32 589 Kč
|(téměř) stejně
|48 967 Kč (prům. mzda)
|38 511 Kč
|40 288 Kč
|OSVČ +1 777 Kč
|50 000 Kč
|39 270 Kč
|41 259 Kč
|OSVČ +1 989 Kč
|80 000 Kč
|61 290 Kč
|69 325 Kč
|OSVČ +8 035 Kč
|120 000 Kč
|90 650 Kč
|104 355 Kč
|OSVČ +13 705 Kč
|150 000 Kč
|112 422 Kč
|129 884 Kč
|OSVČ +17 462 Kč
Z tabulky je patrné, že pro nízké příjmy pod hranicí minimální mzdy je rozdíl opravdu markantní ve prospěch zaměstnanců. S rostoucími příjmy výhody zaměstnanců klesají, ale stále ještě jsou vyšší než u pracovníků na IČO.
U částky 40 900 korun hrubého se výhody lámou: na povinných odvodech zaplatí OSVČ i zaměstnanec stejně.
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U příjmů nad 40 900 korun jsou výhody jednoznačně na straně OSVČ a se zvyšujícím se příjmem dále stoupají. Dodejme, že do tohoto „pásma výhod“ pro OSVČ patří také průměrná mzda, která v roce 2026 činí 48 967 korun. (Respektive jde o číslo vypočtené z hospodářství v roce 2025, podle něhož se určuje průměrná mzda v národním hospodářství. V prvním čtvrtletí 2026 byla podle ČSÚ průměrná mzda 50 282 Kč.)
Proč je rozhodující hrubý příjem 40 900 korun?
U tohoto hrubého příjmu jsou daně a povinné platby zaměstnanců a OSVČ vyrovnané.
Při bližším pohledu je patrné, že zatímco celkové odvody se liší o pouhou korunu, na dani zaměstnanec zaplatí výrazně víc. To se ale vyrovná u sociálního a zdravotního pojištění, kde naopak platí mnohem víc OSVČ.
|Zaměstnanec (HPP)
|OSVČ (hlavní, 60% výdajový paušál)
|Hrubý příjem / fakturace
|40 900 Kč
|40 900 Kč
|Daň z příjmů
|3 565 Kč
|0 Kč
|Sociální pojištění
|2 904 Kč
|5 005 Kč
|Zdravotní pojištění
|1 841 Kč
|3 306 Kč
|Celkem odvody
|8 310 Kč
|8 311 Kč
|Čistý příjem
|32 590 Kč
|32 589 Kč
|Odvody z hrubého příjmu
|20,32 %
|20,32 %
Dodejme, že u srovnání příjmů a odvodů většinou podnikatelé upozorňují na to, že je k nim nefér – musejí totiž platit ještě skutečné náklady, takže čistý příjem je nižší. Náš případ je postaven na tom, že zdaňují pomocí výdajového paušálu 60 %.
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Co se vyplatí firmě: zaměstnanec, nebo pracovník na IČO?
Otázku, kdo se víc vyplatí, si mohou položit i firmy. Na rozdíl od předchozích výpočtů, které jsme dělali z hlediska pracovníků, zde žádná „magická hranice“, od kdy se vyplatí zaměstnanec, neexistuje. Čistě z hlediska povinných odvodů je zaměstnanec vždy dražší než OSVČ.
|Hrubá mzda nebo fakturovaná částka
|Náklady na zaměstnance
|Náklady na OSVČ
|O kolik % je OSVČ levnější z pohledu firmy
|11 200 Kč
|14 986 Kč
|11 200 Kč
|33,80 %
|16 800 Kč
|22 479 Kč
|16 800 Kč
|33,80 %
|22 400 Kč
|29 972 Kč
|22 400 Kč
|33,80 %
|24 483,50 Kč
|32 759,50 Kč
|24 483,50 Kč
|33,80 %
|30 000 Kč
|40 140 Kč
|30 000 Kč
|33,80 %
|40 900 Kč
|54 724,20 Kč
|40 900 Kč
|33,80 %
|48 967 Kč (průměrná mzda)
|65 517,85 Kč
|48 967 Kč
|33,80 %
|50 000 Kč
|66 900 Kč
|50 000 Kč
|33,80 %
|80 000 Kč
|107 040 Kč
|80 000 Kč
|33,80 %
|120 000 Kč
|160 560 Kč
|120 000 Kč
|33,80 %
|150 000 Kč
|200 700 Kč
|150 000 Kč
|33,80 %
Zaměstnanec na klasickou pracovní smlouvu je pro firmy vždy dražší o 33,8 %. V této částce jsou zahrnuty povinné odvody za zaměstnance. Skládají se z těchto částí:
- 9 % zdravotní pojištění,
- 21,5 % důchodové pojištění,
- 2,1 % na nemocenské,
- 1,2 % příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
Výjimkou, kdy se firmám vyplatí zaměstnanci stejně jako OSVČ, jsou dohody pod limit. Jde zejména o dohodu o provedení práce (DPP), z níž se do částky nižší než 12 000 Kč neplatí ani zdravotní, ani sociální pojištění. Tito pracovníci, či lépe řečeno brigádníci, se tak zaměstnavatelům vyplatí nejvíc. Jejich pracovní doba nesmí přesáhnout 300 hodin ročně (výjimky jsou možné od letošního roku jen u specifických prací v zemědělství) a pro účely pojištění se dohody u jednoho zaměstnavatele sčítají.
Co se tedy víc vyplatí?
Při zvažování, zda se víc vyplatí zaměstnanecký poměr nebo práce na IČO, je dobré kromě „magického čísla“ 40 900 zvážit i další okolnosti. Je to zejména:
- Dopad na výši důchodu.
- Jiná situace v případě pracovní neschopnosti.
- Míra flexibility.
- Výhodnost při souběhu například s rodičovskou nebo starobním důchodem, případně studiem.
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Na závěr je třeba říct, že náš výpočet „magického čísla“ není univerzální radou. Jinak to bude například tehdy, když OSVČ uplatňuje jiný výdajový paušál, vede účetnictví a odečítá skutečné výdaje, nebo je v paušálním režimu daně. Roli hrají i různé další slevy na dani a odpočty z daňového základu, které sice může uplatnit zaměstnanec i OSVČ, u každého mohou mít ale trochu jiný dopad.