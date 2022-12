Pravidelné prohlídky zaměstnanců v nerizikových profesích se ruší, řekl Válek. Vstupní zatím zůstanou

„Zrušení pravidelných periodických prohlídek od ledna je první krok. Druhým krokem bude zrušení vstupních prohlídek, třetím krokem zrušení potravinářského průkazu a dále zrušení zařazování prací do kategorií,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Pro zrušení vstupních prohlídek u bezrizikových prací je podle něj třeba změna zákona.

Válek spolu se zástupci Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR představil novelu vyhlášky rušící povinnost zaměstnavatelů zajišťovat periodické pracovnělékařské prohlídky u nerizikových profesí s tím, že pravidelné prohlídky budou od 1. ledna 2023 na dobrovolné bázi.

Resort si od zrušení povinných periodických prohlídek slibuje hlavně uvolnění lékařů. Ti se podle úřadu pak mohou pečlivěji věnovat preventivním prohlídkách a odhalit včas některá závažná onemocnění. Pracovnělékařské prohlídky u nerizikových profesí budou prováděny v případě, že budou vyžadovány zaměstnancem nebo zaměstnavatelem.

„Jedním z cílů naší vlády je snižovat zbytečného papírování. Tato vyhláška je součástí tzv. prvního antibyrokratického balíčku, který přesně v duchu tohoto cíle postupuje. Zrušení povinných periodických prohlídek povede nejen ke snížení byrokracie, ale také k úsporám stovek milionů korun ročně na straně zaměstnavatelů a významné časové úspoře lékařů i zaměstnanců, kteří si často šli takzvaně pouze pro razítko, a to vše při zachování standardu ochrany zdraví zaměstnanců při práci,“ uvedl Válek.

Souhlasíte s koncem pravidelných lékařských prohlídek zaměstnanců? Ano 289 Ne 55

Firmy ušetří až miliardu ročně

Zaměstnavatelé platí za vstupní a periodické prohlídky zaměstnance řádově stovky korun za jedno vyšetření, nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. „Firmy tímto krokem ušetří odhadem až jednu miliardu korun ročně,“ doplnil viceprezident Tomáš Prouza.

Podle Prouzy bude ale nadále možné se domluvit na zachování prohlídek, pokud bude zaměstnanec či zaměstnavatel mít zájem.

„Úpravu pracovnělékařských prohlídek Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje jako jedno z rychlých opatření, jak ulehčit firmám od nánosu administrativy, se kterou se potýkají. Na druhé straně zaměstnavatelům otevře možnost zavést preventivní programy podpory zdraví, které mohou přispět například k včasnému odhalení chronických civilizačních onemocnění. Je to krok správným směrem vedle bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předcházení nemocem z povolání,“ dodal Miroslav Palát, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Poskytování a provádění periodických pracovnělékařských prohlídek bude povinně prováděno pouze u profesí, které jsou podle zákona o ochraně veřejného zdraví zařazeny do rizikových kategorií, spadají do profesních rizik, nebo u nichž jsou součástí rizikové faktory, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci,“ uvádí ministerstvo v tiskové zprávě.

Firmy dlouhodobě upozorňují že u zaměstnanců v kancelářích jsou prohlídky spíše jen formalita. „Tyto prohlídky firmy zbytečně zatěžují, protože v této kategorii způsobilost zaměstnance posuzuje lékař zpravidla automaticky a od stolu. Jejich zrušením by se jednoznačně snížila administrativní zátěž podniků. Zároveň nepředpokládáme, že by takový krok měl nějaké nepříznivé dopady na zdraví zaměstnanců,“ uvedla v červnu právnička Jitka Hlaváčková ze Svazu průmyslu s tím, že by se touto změnou také odlehčilo velmi přetíženým poskytovatelům pracovnělékařských služeb.

Přísné termíny pravidelných vyšetření byly problémem například v době covidu-19, kdy některé ordinace omezily provoz a zaměstnanci termíny nestíhali dodržet.