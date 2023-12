Západ trvale Rusko podceňuje. Důvodem je statistická negramotnost i neznalost Putinovy mocnosti

Rusko je větší, než se obecně tvrdí, když se říká, že ruské HDP je na úrovni Itálie nebo Španělska. Například se nyní ukázalo, že objem ruského obchodu s Čínou je větší než objem německého obchodu s USA. Vloni činil vzájemný obchod Ruska a Číny 189 miliard dolarů a letos již 240 miliard dolarů, jen od ledna do listopadu.

V detailní zprávě německého think tanku SWP najdeme informace o specifických sektorech. Zjevné jsou relativně slabé čínské investice v Rusku. Jenže pokud Rusko přešlo na válečnou ekonomiku, není to dobrý čas ani pro přímé zahraniční investice, ani pro společné podniky typu joint venture.

Ropa a plyn představují samozřejmě největší podíl ruských vývozů do Číny, ale v tomto směru je EU dosud největším ruským zákazníkem a největším dodavatelem tvrdé měny do Ruska. Čína platí za ruský plyn ve své měně žen-min-pi (jüan). Jedním z největších faktorů zvýšeného čínského vývozu do Ruska je zboží duálního využití: to jsou ty nechvalně známé ledničky s čipy, které lze použít do raket.