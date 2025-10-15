Otevírání sítě jiným logistickým hráčům je podle zástupců firem součástí snahy efektivněji využívat stávající infrastrukturu. Zákazník si tak při objednávce může vybrat, zda chce zásilku doručit do boxu Zásilkovny, nebo do boxu DPD. Síť je řízena tak, aby nedocházelo k přetížení a dopravci si volné schránky rezervují online pro konkrétní den.
„Máme největší síť výdejních boxů v Česku a dává nám smysl ji sdílet. Podpoříme tak udržitelný rozvoj výdejní infrastruktury a snížíme zbytečné duplicitní instalace boxů v místech, kde už existuje funkční kapacita,“ říká Erich Čomor, generální ředitel skupiny Packeta.
Generální ředitel DPD v Česku Miloš Malaník k tématu doplnil, že i jeho společnost nevidí budoucnost samoobslužných boxů v bezhlavém umisťování nových, ale spíše v udržitelném využití těch stávajících doplněných další instalací tam, kde není možné jiné efektivnější řešení. „Jako nejlepší cesta se jednoznačně ukazuje právě sdílení volných kapacit jednotlivých provozovatelů boxů. Díky spolupráci se Zásilkovnou se tak posouváme o další krok vpřed,“ říká.
Zásilkovna má v Česku momentálně přes šest tisíc Z‑BOXŮ a podle firem jejich sdílení nijak neohrozí kvalitu služeb pro e-shopy, které přes Zásilkovnu běžně posílají své zboží. Celá doručovací infrastruktura zůstává pod kontrolou Packety.
Skupina zároveň pokračuje v rozšiřování kapacity celé sítě. Na začátku roku 2025 měla ve všech zemích působení zhruba 690 tisíc výdejních schránek, do konce roku plánuje přes milion. Nové kapacity vzniknou kombinací úprav stávajících boxů, instalací v obchodních prostorách, například v síti Žabka a výstavbou nových boxů či rozšířením těch stávajících v lokalitách s vysokou poptávkou.
Další sdílené sítě
Mezi první společnosti, které v Česku začaly sdílet své výdejní boxy s externími dopravci, patří největší tuzemský e-shop Alza.cz. Do její otevřené sítě AlzaBoxů jsou zapojeni například PPL, Zásilkovna, Balíkovna, GLS, DPD či DHL. Alza své boxy také dál vylepšuje a nedávno například zpřístupnila nižší patra schránek. Zákazníci si tak při objednávce mohou zvolit doručení do schránky umístěné maximálně 140 centimetrů nad zemí, což ocení především senioři i lidé s pohybovým omezením.
Nově se do sdílení zapojí také společnost GLS, která vidí, že nemá smysl, aby v některých lokalitách stálo pět i více boxů různých dopravců „Rozhodli jsme se naši síť, která je mezi dopravci již třetí největší v České republice, sdílet i s dalšími společnostmi. Právě ve sdílení boxů vidíme budoucnost. Jsme připraveni naši rozšířenou síť nabídnout i dalším partnerům a první takové partnerství oznámíme v nejbližších týdnech,“ uvedl Petr Pěcha, ředitel GLS v České republice.
Také polské Allegro sdílí vlastní síť One Boxů s DPD a zároveň doručuje zásilky do AlzaBoxů, Z-Boxů a OX Pointů. Již zmíněný český OX Point také provozuje otevřenou a nezávislou síť samoobslužných chytrých boxů, která slouží pro všechny dopravce i prodejce. „Nyní spolupracujeme s Balíkovnou, DPD, One by Allegro, PJ Expedis a společností Basileus. Jednáme i s dalšími dopravci,“ uvedl na dotaz Pavel Orálek ze společnosti Conteg, mateřské firmy OX Point.