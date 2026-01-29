Podle ministra Vojtěcha je zásilkový výdej léčiv vázaných na recept v současnosti zcela běžný již v řadě evropských států. „V tomto volebním období chci prosadit, aby tuto možnost měli za podmínky maximální bezpečnosti i čeští pacienti. Aby si mohli zvolit, jestli si chtějí lék vyzvednout v lékárně nebo využijí tento způsob,“ sdělil ČTK Vojtěch.
Dodal, že ministerstvo zdravotnictví proto vede diskusi s dotčenými subjekty na nastavení vhodných parametrů. Důležité je podle Vojtěcha také zachování zásadní role lékárníka při výdeji a stanovení standardů pro přepravu z lékárny do rukou pacienta.
Zasílání léků v ČR je možné u volně prodejných přípravků a doplňků stravy, často přes e-shopy, například Pilulka, Dr. Max nebo Benu s doručením domů či do výdejních míst.
Pokud bude služba dostupná, plánuje ji využít 70 procent dotázaných. Dalších 16 procent si zatím není jisto, jestli by služby využilo. Vyplývá to z průzkumu společnosti Nielsen, kterého se zúčastnilo 1 045 respondentů ve věku 18 až 70 let.
Nejvíce respondentů preferuje doručení do výdejního boxu (51 procent). Druhou nejčastější variantou je doručení domů kurýrem (35 procent), nejméně preferované je doručení na výdejní místo (14 procent).
Preference se liší podle pohlaví a věku. Doručení do boxu nejvíce upřednostňují muži, ženy naopak preferují doručení kurýrem domů. Doručení domů častěji preferují lidé ve věku 30 až 39 let, kteří jsou přes den doma kvůli péči o děti, a také lidé ve věku 60 až 70 let, kteří jsou většinou v důchodu. Zbylé věkové skupiny by naopak volily spíše vyzvednutí ve výdejním boxu.
Výhoda pro seniory
Zásilkový výdej může podle některých lékařů významně ulevit zejména lidem, kteří dlouhodobě užívají léky na předpis. „Možnost převzít si dlouhodobě předepisované léky mimo klasickou lékárnu, například prostřednictvím výdejního boxu nebo doručení až domů, by mohla představovat pro řadu pacientů výraznou úlevu. Ocení to zejména ti, pro které je cesta do lékárny problematická – například z důvodu dopravní dostupnosti, případně pacienti s omezenou hybností“ uvedl primář interního oddělení znojemské nemocnice a vědecký sekretář České internistické společnosti Zdeněk Monhart.
Zároveň platí, že jakákoliv úprava výdeje léků musí respektovat charakter jednotlivých léčiv a také běžné klinické postupy. Diskutuje se proto také o tom, jak zajistit, aby zůstala zachování odborná kontrola nad celým procesem.
„Současně je nezbytné, aby takový způsob výdeje probíhal bezpečně a podle jasně stanovených pravidel. Mělo by se jednat především o běžné, chronicky užívané léky, například na vysoký tlak, jistě ne třeba o specializovanou onkologickou léčbu. Pacient by měl mít také vždy možnost konzultace s lékárníkem,“ dodal Monhart.
Některé léky podle loňského vyjádření ČLnK může vysoká či nízká teplota ve výdejním boxu poškodit. Pro většinu léků je teplota pro skladování stanovena mezi 15 a 25 stupni Celsia. „Vlivem vyšší teploty dochází k rychlejšímu rozkladu účinné látky, což vede ke snížení účinnosti přípravku, případně k jeho úplné neúčinnosti,“ uvedl v tiskové zprávě loni v létě prezident ČLnK Aleš Krebs.
Již nyní ale na trhu fungují temperované výdejní boxy, které používají například lékárny BENU nebo Dr. Max. Podle jejich výrobce, společnosti 3iD, mají spolehlivý systém temperování, který umožňuje držet stabilní teplotu celého boxu nebo pouze jeho části. Teplotu lze nastavovat pohodlně na dálku přes počítač, což zajišťuje i její nepřetržitou kontrolu a stabilní prostředí uvnitř boxu.
Možnost zásilkového „výdeje“ léků navrhoval Vojtěch jako pozměňovací návrh už ve svém předchozím působení jako ministr zdravotnictví, Sněmovna ho v červnu 2021 odmítla.