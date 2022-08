Analýza

Deník Financial Times přinesl ve středu analýzu, ze které vyplývá, že se tlaky a úzká hrdla v globálních zásobovacích řetězcích uvolňují. Prozatím. Jasné vítězství to však není. Vše se může znovu zvrtnout, a to kvůli geopolitice a tvrdé politice boje Číny proti pandemii nemoci covid-19.