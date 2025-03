Večeře ve vesmíru nebo v džungli. Zážitková gastronomie je na vzestupu

„Když otevíráte restauraci, musíte vyprávět příběh – může to být rámeček s fotografií vaší babičky na stěně, nebo nápad, koncept,“ řekl agentuře AFP Morgan-Kim Raux, partner skupiny Larome, která vlastní restaurace v Asii a čtyři v Paříži a zúčastnila se veletrhu Food Hotel Tech, který se nedávno konal ve francouzské metropoli.

Skupina Larome před necelým rokem otevřela Bistro des Lettres, jež nabízí zákazníkům možnost napsat sami sobě dopis „perem a inkoustem“, který jim bude po roce zaslán. „Právě jsme rozeslali první dopisy,“ dodal Raux a vysvětlil, že tento nápad vzešel z rodinné tradice.

Na základě podobného konceptu skupina nedávno otevřela Bistro des Poèmes, kde jsou na každém stole sešity na psaní básní a nejlepší básně jsou každý měsíc vyvěšeny na nástěnce restaurace, a Bistro des Livres, kde se zákazníci podílejí na psaní společné knihy. „Jde to opravdu dobře,“ pochvaluje si Raux.

Jade Frommer, kterému je necelých 30 let, přišel s dalším konceptem: restaurace nabízející výlet do jiného světa. Jeho impérium zahrnuje tři podniky v Paříži a jeden nedávno otevřený v Angers a ve svých tematických restauracích (pod mořem, ve vesmíru, v džungli nebo v lese) denně obslouží 1500 až 2000 zákazníků. Ti si mohou vychutnat jídlo v prostředí kina se zvukem a světlem, které je vtáhne do požadované atmosféry.

„Během tří let jsme nikdy neměli neobsazené stoly,“ řekl Frommer během veletrhu Foodorama, který se konal nedávno rovněž v Paříži. „Pokud by nám začali ubývat hosté, máme řešení – změnit téma restaurace,“ dodal.

Organizátoři tohoto veletrhu věnovaného podnikání v restauračním průmyslu uvádějí, že toto odvětví je náročné a konkurence tvrdá, proto se noví podnikatelé stále více snaží nabízet „odlišné zážitky a koncepty“.

„V roce 2018 byly nejčastějším druhem provozoven podniky zaměřené na rychlé občerstvení. Nyní jsme ale svědky vzniku míst, která sázejí na společenštější koncepty a kombinují možnost jídla s sebou, catering, pořádání akcí a podobně,“ napsali organizátoři ve studii zveřejněné u příležitosti konání veletrhu Foodorama.

„Abyste uspěli, nemusíte nutně poskytovat zážitek, který vás vtáhne do jiného světa, ale musíte být inovativní,“ řekl Jade Frommer, která má letos v plánu otevřít dalších pět podniků.

Guillaume Chupeau, bývalý reklamní manažer, vytvořil v roce 2021 restauraci Ventrus. Je postavená z dřevěné a skleněné konstrukce, kterou lze snadno demontovat – a jeho ideou je umísťovat tento podnik na netypická místa, aby „zážitek, výhled, byl stejně důležitý jako to, co jíme“, řekl AFP. První provozovnu otevřel v Parc de la Villette na severu hlavního města a doufá, že letos zřídí další Ventrus v parku v Lille.

Pro dalšího hosta Foodoramy, Marianne Barbierovou, spoluzakladatelku podniku Grand Scène v Lille, v němž se nachází deset restaurací s pouličním jídlem, bary a jeviště pro představení, „musí být hlavní využití místa jako restaurace. Lidé se sem chodí především najíst, akce jsou až druhotné“.