Pražský soud uznal rozsudek v částech, které se týkaly náhrady škody, náhrady nákladů na právní zastoupení a újmy na pověsti a citové strádání na základě nároku vycházejícího z pomluvy.
Soudkyně podotkla, že v ČR, kde je část rozsudku nyní pravomocně uznaná, má být exekucí postižena pouze jedna nemovitost, kterou Krúpa navíc neužívá. Nelze tak proto podle ní hovořit o tom, že by byl přiznaný nárok likvidační. Odkázala také na americký rozsudek, podle kterého se sám Krúpa prezentuje jako miliardář.
Podle soudkyně nároky nejsou ani excesivní, protože šlo ze strany Krúpy i podle amerického soudu o skutky extrémní intenzity, které trvaly několik let a projevovaly se ve všech sférách života Bakaly.
„Trvale poškodily jeho pověst, omezily oprávněného a členy jeho rodiny ve společenském styku a ve svém důsledku snížily i do budoucna reputaci oprávněného při jeho dalších výdělečných i společenských aktivitách, a to vše za zcela zavrženíhodným vyděračským cílem povinného získat částku 23 milionů amerických dolarů,“ konstatovala soudkyně.
Bylo to vydírání?
Podle amerického rozsudku vedl Krúpa proti Bakalovi mezinárodní kampaň v letech 2016 až 2018. Začala v Evropě, poté Krúpa Bakalu přes prostředníka vyzval k platbě 23 milionů dolarů (přibližně 470 milionů korun), jinak kampaň přenese do USA.
Když Bakala nezaplatil, Krúpa podle verdiktu najal ve Spojených státech firmu, která v kampani pokračovala. Například zorganizovala falešný protest před školou, kam chodily Bakalovy děti.
Bakala podal žalobu na Krúpu i na americkou najatou firmu. Soud v americkém městě Beaufort mu přiznal odškodnění za újmu na dobré pověsti a citové strádání, náhradu nákladů právního zastoupení a takzvanou sankční náhradu škody.
Krúpa vydírání popíral, rozhodování v USA se v době pandemie covidu-19 neúčastnil. Soudce spor rozhodl v Bakalův prospěch kvůli dlouhodobé Krúpově nečinnosti.
Procesy vedené v USA
Pražský krajský soud už jednou rozsudek z větší části uznal, Nejvyšší soud však nařídil, aby se sporem důkladněji zabýval. Podle soudkyně krajského soudu bylo mimo jiné nutné posoudit, kde došlo ke škodnímu jednání. U majetkové škody v úterý soud uznal náklady, které se týkaly amerických právních služeb.
U nemajetkové újmy pak dospěl k závěru, že u skutků, ke kterým dochází například přes internet či v médiích, dochází k újmě tam, kde má poškozený převažující část svého života, což je u Bakaly právě v USA.
Krúpův právní zástupce v úterý mimo jiné před soudem uvedl, že v žalobě byly účelově žalovány i americké subjekty, aby se vytvořil zdánlivý prostor pro zásah amerického soudu, což prý bylo procesně výhodné pro Bakalu a nevýhodné pro Krúpu. Soudy v USA totiž v některých případech přiznávají astronomické částky.
Právní zástupce Bakaly to odmítl. Proti rozsudku lze podat dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně. K dnešnímu rozhodnutí se ani jeden z právních zástupců nevyjádřil.
Bakala je česko-americký podnikatel, v Česku investoval například do těžebního průmyslu, médií a nemovitostí. Dlouhodobě je řazen mezi nejbohatší Čechy. Krúpa je původem slovenský finančník, který žije v ČR, působil ve skupině Arca Capital.