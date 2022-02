Podnikatelské baroko. V 90. letech chtěli mít milionáři něco extra, ale neměli vkus, říká Zdeněk Lukeš

Lidovky.cz: Dnes se podnikatelským barokem pohrdá, až se zdá, že se to stavělo samo a architekti u toho vůbec nebyli. Jak to tehdy vypadalo? Byla tu nějaká skupina architektů, která tak stavět chtěla a tento směr hájila?

V 80. letech k nám s určitým zpožděním dorazil ze Západu nový architektonický styl postmodernismus. Ten s určitou nadsázkou pracuje s citacemi historických stylů a vymezuje se vůči moderně, která je podle něj nudná. Postmodernismus přinesl tehdy určité osvěžení na architektonické scéně, což platí zejména pro práce architektů, jako byl Robert Venturi nebo Charles Moore, v Evropě třeba Hans Hollein či Rob Krier. Ti ale měli velké znalosti o věcech, které citují, a dělali to s vtipem a nadsázkou.

Tady to ale degenerovalo na pokusy zromantizovat paneláky různými štíty a stříškami.