Umělá kůže je podvod, říká Zdeněk Rinth. Staronový majitel Kary popsal, jak chce zadlužený podnik zachránit

Karu od Rintha v roce 2018 koupil podnikatel Michal Mička. Firmu přičlenil do skupiny C2H k sesterské značce Pietro Filipi. Kara v té době prosperovala a nebyla zadlužená. Loni ale koncern neustál vysokou dluhovou zátěž, způsobenou hlavně velkým množstvím vydaných dluhopisů. Do formální insolvence vstoupily Kara a Pietro Filipi letos v únoru. Mička za viníka označil covid a s ním spojené restrikce. Na jaře letošního roku dluh činil 270 milionů korun. Příští rok už ale Rinth plánuje, že se Kara dostane do zisku, a je přesvědčen, že se mu podaří podnik zachránit.



Lidovky.cz: Společnost Kara jste v roce 2018 prodal. Teď jste zpět ve vedení firmy. Co se stalo?

Vypadalo to, že zkrachuje, takže jsem se na to nemohl dívat a rozhodl jsem se, že se ji pokusím zachránit. Jednoduchý motiv. Covid to celé jen uspíšil. Došlo by k tomu jenom později.