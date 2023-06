Nemusíme se krčit v koutě, říká šéf Hospodářské komory Zajíček. Czech POINT nám podle něj závidí kdekdo

Lidovky.cz: Co jsou hlavní výzvy, kterým se chcete jako šéf podnikatelského sdružení s asi 16 000 členy věnovat?

Největší výzva, a tu přinesl můj poznatek z práce na řešení cenové krize v energetice ve druhé polovině loňského roku, je energetická soběstačnost a bezpečnost. A doplnění energetické, dopravní, technické a další infrastruktury. Česká republika je ve velkém problému. Nedostatek energií nám hrozí tak neuvěřitelně rychle, že pokud politická reprezentace neudělá potřebná rozhodnutí během následujících 12 měsíců, nebudeme schopni naše zpoždění v řešení zásobování energiemi dohnat. Podle dnes dostupných analýz se totiž ukazuje, že během deseti let budeme spotřebovávat téměř dvojnásobek toho, co dnes.

Nový prezident HK ČR Zdeněk Zajíček (55) je absolventem Právnické fakulty UK. V letech 1996–1998 byl poslancem za ODS a od roku 2006 do roku 2013 postupně náměstkem ministrů vnitra, spravedlnosti a financí. Od roku 2018 je zastupitelem hlavního města Prahy. Loni v dubnu se stal místopředsedou ODS, po zvolení do čela Hospodářské komory ČR na tuto funkci rezignoval. Viceprezidentem HK ČR byl od roku 2020, jejím prezidentem se stal 31. května. Zasedá v dozorčí radě CEVRO Institutu a je prezidentem ICT Unie.

Ale další stabilní energetické zdroje v tuto chvíli nejsou na obzoru. Pokud mluvíme například o dostavbě dalších jaderných bloků, bavíme se až o roce 2036, kdy s největší pravděpodobností můžeme být už v energetickém deficitu, takže budeme muset energii odněkud dovážet. Jistě, evropská energetická soustava je propojená. A už dnes čerpáme mnohé cenové výhody z toho, že například dovážíme energii z větru anebo z vody ze severských států. Ale vzhledem k tomu, že se celá Evropa postupně dostane do energetického deficitu, nebude odkud dovézt nebo budeme za dováženou energii, která se může stát nedostatkovým zbožím, platit obrovskou cenu.

Lidovky.cz: Co s tím?

Je třeba, aby všechny země Evropy zainvestovaly do energetické transportní infrastruktury. Jako prezident české Hospodářské komory se ale musím zasazovat o to, aby české firmy mohly podnikat na českém území, aby měly dostatek potřebné energie. Jde mi tedy o to, abychom byli schopni výrobu elektřiny zajistit nejlépe na svém vlastním území a vlastními zdroji. K tomu je potřeba vytvořit podmínky. Aby se urychleně povolovaly stavby, které umožní výrobu levné elektřiny na území ČR, a zároveň je třeba připravit i finanční zdroje a další nástroje tak, aby se ty projekty během následujících deseti let dokázaly zrealizovat.