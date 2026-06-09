Stát se to může každému. Mezera mezi zaměstnáními, dovršení 26. roku u studentů, opomenutí lidí, kteří podnikají, nebo třeba chyba zaměstnavatele mohou vést k tomu, že zdravotní pojištění není řádně placeno a u příslušné zdravotní pojišťovny vzniká a roste dluh.
Že to není okrajová záležitost, ukazují zkušenosti Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Jen za loňský rok se jí díky rozesílání výzev k uhrazení dlužného pojistného podařilo dosáhnout zaplacení 2,2 miliardy korun z celkových 5,6 miliard.
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Kdo platí pojištění?
Plátci zdravotního pojištění jsou:
- pojištěnci,
- zaměstnavatelé,
- stát.
„Za jednoho pojištěnce může platit pojistné i více plátců současně, avšak vždy musí existovat alespoň jeden plátce – pojištěnec sám, zaměstnavatel nebo stát,“ uvádí k tomu Národní zdravotnický informační portál (NZIP).
Jak zjistit, zda mám dluh na zdravotním pojištění?
Stát hradí pojistné jen za přesně dané skupiny lidí – například za nezaopatřené děti, důchodce, ženy na mateřské a ženy či muže na rodičovské a některé další.
Neplatí ale, že kdo nemá žádný příjem, zdravotní pojištění hradit nemusí: pokud je registrován na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání, platí ho za něj stát. Když se ale na „pracák“ nepřihlásí, třeba proto, že očekává, že bude brzy opět zaměstnán nebo dostal několikaměsíční odstupné, ten se z pohledu zákona stává osobou bez zdanitelných příjmů (OBZP) a hradit pojištění si musí sám.
Kolik jsou minimální platby na zdravotní pojištění?
Jako osoba bez zdanitelných příjmů si člověk musí hradit zdravotní pojištění v minimální výši, která se každý rok mění. „Nová výše pojistného pro osoby bez zdanitelných příjmů pro rok 2026 činí 3 024 Kč,“ uvádí pojišťovna RBP (dříve Revírní bratrská pokladna ).
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Doplňme, že pojistné pro lidi bez zdanitelných příjmů je stanovené jinak, než minimální záloha na zdravotní pojištění, jakou musí platit OSVČ, a která v roce 2026 činí 3 306 korun měsíčně.
Platit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů musí člověk jen tehdy, když byl OBZP po celý měsíc. To je důležité zejména pro studenty, kteří ukončí studium nebo završí 26. rok svého života. Do konce měsíce, kdy oslavili 26. narozeniny nebo ukončili studium, za ně pojistné platí ještě stát. Až od následujícího měsíce se stávají OBZP, pokud tedy nezačnou pracovat, podnikat nebo se nepřihlásí na úřad práce.
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Musí důchodci platit zdravotní pojištění?
Lidé, kteří pobírají starobní důchod a nemají k němu žádný výdělek, zdravotní pojištění platit nemusejí. Platí ho za ně stát. Pokud ale začnou pracovat, zdravotní pojištění hradit musí.
Oproti ostatním zaměstnancům nebo OSVČ mají pracující důchodci tu výhodu, že pojistné na zdravotní pojištění hradí podle skutečného výdělku či vyměřovacího základu, nikoli v zákonem dané minimální výši či podle minimálního vyměřovacího základu.
Pro pracující důchodce platí povinnost oznámit své zdravotní pojišťovně, že patří mezi lidi, za které zároveň platí pojištění stát. Jako OSVČ mají i důchodci povinnost platit měsíční zálohy – s výjimkou prvního roku podnikání.
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Dluh na zdravotním pojištění
Kdy nejčastěji vznikne dluh na pojistném? Podle mluvčí VZP Viktorie Plívové jsou to nejčastěji tyto situace:
- OSVČ nezaplatí včas nastavené zálohy,
- dlužník ztratil zaměstnání a nepřihlásil se na úřad práce,
- člověk dostudoval a není už nezaopatřeným dítětem,
- za zaměstnance neodvedl řádně zdravotní pojištění jeho zaměstnavatel.
Jak dodala Plívová, nemusí jít o záměr, ale o opominutí nebo neúmyslnou chybu. I proto přistupuje pojišťovna k dlužníkům vstřícně a na nedoplatek se snaží je upozornit včas a „měkkou formou“.
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Co když mám dluh na zdravotním pojištění?
Prvním krokem, který největší česká zdravotní pojišťovna v takovém případě podniká, je upozornění na dluh: esemeskou, e-mailem, přes datovou schránku nebo dopisem. „V některých případech se pokouší dlužníka kontaktovat i telefonicky, aby se předešlo dalším právním krokům,“ doplňuje Plívová.
Za rok 2025 přistoupila VZP k více než milionu takových výzev. „V případě samoplátců to bylo cca 880 tisíc výzev, zhruba 150 tisíc mířilo k zaměstnavatelům,“ upřesňuje mluvčí. Z dlužných 5,6 miliard korun se takto podle ní podařilo získat 2,2 miliardy.
Pokud tento postup nestačí, přistupují zdravotní pojišťovny k tvrdším metodám. Následuje formální výzva k úhradě dluhu. Pokud na ni dlužník nereaguje, může situace dospět až k exekuci či soudnímu řízení. Je proto lepší s pojišťovnou komunikovat i v případě, že na uhrazení dluhu chybí peníze: situaci lze řešit například splátkovým kalendářem či žádostí o prominutí. Příslušný formulář se jmenuje Žádost o odstranění tvrdosti a podle výše dluhu o ní rozhoduje buď pobočka pojišťovny nebo rozhodčí orgán.
Když naopak vůle k řešení chybí, dluh se zvyšuje jak o penále, tak o další náklady spojené s jeho vymáháním. „Situace může dospět až k soudnímu řízení a následné exekuci, která zahrnuje srážky ze mzdy, blokaci bankovních účtů nebo zabavení majetku. Tento postup je pro dlužníka značně nákladný a časově náročný, a proto je vždy lepší řešit dluhy ve fázi měkkého vymáhání, kdy je situace ještě snadno zvládnutelná,“ říká Plívová.
Ošetří mě lékař, když dlužím na zdravotním pojištění?
Na tuto otázku je jednoduchá odpověď: ano. A dokonce se o dluhu na pojistném ani nedozví. „Zdravotní pojišťovna péči poskytnutou jejímu klientovi lékaři uhradí bez ohledu na to, zda klient má či nemá na zdravotním pojištění dluh,“ ubezpečuje mluvčí pojišťovny.
Zdravotní péči o tyto lidi, kteří mají dluh na pojistném, hradí bez ohledu na jeho výši VZP z vlastních zdrojů. Následně ale musí s péčí řádného hospodáře dluhy vymáhat. V krajním případě i tak, že na dluh vystaví tak zvaný exekuční titul. Jen loni jich VZP vydala kolem 80 tisíc.