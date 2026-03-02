Ropa kvůli útokům na Írán prudce zdražuje, panují obavy o dodávky

„Cena severomořské ropy Brent, která už před víkendem uzavřela nad 73 dolary za barel, tedy nejvýše od loňského července, po otevření obchodování krátce vystřelila až k 82 dolarům,“ sdělil analytik Purple Trading Petr Lajsek.
Obchodníci se obávají, že konflikt by mohl zastavit lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým prochází asi pětina globálních dodávek ropy. Podle analytiků by ceny ropy v případě delšího přerušení dopravy v Hormuzském průlivu mohly zamířit k hranici 100 dolarů za barel.
„Pokud by ceny ropy zůstaly takto vysoké po více měsíců, zvýšilo by to inflaci v eurozóně o více než jeden procentní bod a snížilo hospodářský růst o několik desetin procentního bodu,“ uvedl podle agentury DPA hlavní ekonom společnosti Commerzbank Jörg Krämer.
Americký prezident Donald Trump v rozhovoru s deníkem Daily Mail naznačil, že vojenská operace proti Íránu by mohla trvat čtyři týdny.
„Případné úplné dlouhodobé uzavření Hormuzského průlivu by představovalo zásadní šok pro globální trhy,“ sdělil o víkendu ČTK ředitel Centra blízkovýchodních vztahů CEVRO Univerzity v Praze Filip Sommer.
„Rijád sice disponuje alternativou v podobě tzv. Východo-západního ropovodu směřujícího k Rudému moři, Abú Zabí může využít ropovod do přístavu Fudžajra mimo Hormuzský průliv, nicméně tyto kapacity nejsou plnohodnotnou náhradou dlouhodobého omezení námořní dopravy,“ dodal.
Akcie vykázaly pokles
Akcie ve Spojených státech v pátek oslabily. Pokles vykázaly i za celý měsíc. Dolů zamířily technologické společnosti, výrobci čipů a softwaru i zástupci finančního odvětví.
Index Dow Jones v pátek klesl o 1,05 procenta na 48 977,92 bodu. Širší index Standard & Poor’s 500 se snížil o 0,43 procenta na 6878,88 bodu. Index technologického trhu Nasdaq ztratil 0,92 procenta na 22 668,21 bodu.
Za celý týden ztratil S&P 0,4 procenta, Dow Jones 1,3 procenta a Nasdaq procento. Za celý měsíc klesl S&P o 0,9 procenta, Dow Jones se o 0,2 procenta zvýšil a Nasdaq se propadl o 3,4 procenta.
„Únor byl pro Nasdaq hrozný měsíc, byli jsme svědky rotace do akcií firem ze staré ekonomiky,“ uvedl analytik Peter Cardillo ze společnosti Spartan Capital Securities v New Yorku.
Společnost Warner Bros. Discovery podepsala smlouvu, podle níž ji za 110 miliard dolarů (2,2 bilionu Kč) přebírá mediální skupina Paramount Skydance. Akcie Netflixu, který měl o Warner Bros. také zájem, v reakci prudce posílily, v závěru přidaly bezmála 14 procent.
Americký dolar v pátek zpočátku posiloval po zprávě, že lednový růst výrobních cen překonal odhady. Kvůli uzavírání pozic na konci měsíce sice pak částečně oslabil, za celý měsíc ale směřuje k zisku 0,5 procenta, bylo by to jeho první měsíční plus od října.
V pátek krátce před 22:00 SEČ ztrácel dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, 0,2 procenta na 97,59 bodu. Euro k dolaru přidávalo 0,2 procenta na 1,1824 USD. Od jenu dolar odepisoval 0,1 procenta na 156 JPY.
Také akcie na evropských trzích zahájily týden citelným poklesem, jejich hlavní index krátce po začátku obchodování ztrácel téměř dvě procenta. Investoři sledují vývoj kolem americko-izraelského útoku na Írán a s tím související růst cen ropy. Panují obavy, že kvůli drahé ropě a dalším dopadům vojenského konfliktu na Blízkém východě se zhorší hospodaření mnoha firem.
Panevropský index STOXX Europe 600, který sleduje obchodování na burzách v Británii a vybraných zemích Evropské unie, kolem 9:30 SEČ odepisoval více než 1,8 procenta pod 622,20 bodu. Nacházel se tak nejníže zhruba za dva týdny. Zájem byl o zbrojovky a o akcie ropných firem.