Dražší obědy, bydlení a také dovolená. Inflace nečekaně zesílila, překvapilo to i analytiky

Zrychlení překvapilo analytiky. „Naše očekávání bylo nastaveno na zvolnění růstu na 1,9 procenta, zatímco analytický koncensus i Česká národní banka očekávaly stagnaci na dvou procentech,“ říká analytik ČSOB Dominik Rusinko.

Sazby mohou dál klesat

Zdražování se ale nazdory mírnému zrychlení stále drží v toleranci centrální banky, ta by tak podle expertů měla pokračovat ve snižování základní úrokové sazby. Díky tomu by měly postupně dál zlevňovat úvěry včetně hypoték, a naopak méně by měli Češi dostávat na spořicích účtech. To by mělo pomoci vyššímu utrácení a tím i rychlejšímu růstu ekonomiky.