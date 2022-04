Jedlá a kvetoucí zahrada se nevylučují. Odbornice radí, jak být „zeleninově“ soběstačný

Lidovky.cz: Lze být alespoň trochu zeleninově soběstačný?

Dokonce je možné být i úplně soběstačný, záleží jen na velkosti pozemku a na množství času, který můžete zahradě věnovat. Pěstujte to, co rodina jí a co můžete zpracovat pro uchování. Objevují se prognózy o možném nedostatku či extrémním zdražení potravin, má tedy smysl zaměřit se na energeticky významné plodiny.

Třeba dýně rostou téměř samy, mají vysoký výnos, jsou nutričně významné a lze je skladovat v obýváku na skříni i rok až dva. Výhodná je i cibule, která je základem mnoha jídel. Fazole jsou bohatým zdrojem bílkovin, brambory škrobu. Vhodná je i jakákoli zelenina, kterou zkvasíte, nebo ovoce, které zavaříte. Máte-li zahradu na chalupě a nemůžete denně zalévat, nelze se však zaměřit na plodovou zeleninu jako rajčata či okurky. Udržet vlhkost půdy však jde i mulčováním.