„Jde o kulturní památku. Chceme a budeme se řídit památkovým zákonem,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka. Historický železniční most se tak nakonec opraví a bude vypsána nová soutěž, která bude řešit nedostatečnou kapacitu stávajícího mostu.
Celé roky trvající projekt důležité železniční spojky, který v současnosti blokuje pražskou příměstskou dopravu, se tak opět vrací na začátek. Podle Kupky nejprve bude nutné snést stávající ocelovou konstrukci, která se bude opravovat na břehu. Od roku 2027 tak Vltavu překlene mostní provizorium. Dostavba nového mostu by měla začít v roce 2029 a skončit v roce 2032, uvedlo ministerstvo dopravy.
Kromě opraveného stávajícího mostu přibude přes Vltavu ještě jeden most. Pražská železnice totiž potřebuje k dvojkolejnému mostu připojit třetí kolej. Podle Kupky teď ministerstvo připraví mezinárodní architektonickou soutěž, která by výstavbu nového mostu pro třetí kolej vyřešila.
Dalších sto let
Připravovaná rekonstrukce mostu by podle Kupky neměla být obyčejnou opravou, ale kompletní přestavbou mostu tak, aby v provozu vydržel dalších sto let. Podle dřívějších studií Správy železnic by ale i po repasi stávající konstrukce mohla sloužit nanejvýš další tři desítky let, a proto z ekonomického důvodu navrhovala výměnu mostu za jiný.
Při snaze prodloužit životnost mostu na sto let proto železničáři očekávají, že velké části ocelových oblouků bude muset být z velké části nahrazeno novou konstrukcí. Fakticky tak velká část mostu bude nahrazena replikou.
Původně Správa železnic počítala s nahrazením vrchní části památkově chráněného mostu mezi Výtoní a Smíchovem novou tříkolejnou stavbou na původních pilířích. Plán ale vzbudil řadu odmítavých reakcí.
„Jsme rádi, že se mění přístup k železničnímu mostu pod Vyšehradem,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková. NPÚ zachování památkově chráněného mostu požaduje dlouhodobě. Podle Goryczkové jde sice o konstrukci, která byla před sto lety zcela běžnou, mnoho se jich ale do současnosti zachovat nepodařilo.
Nyní platí na mostě řada dopravních omezení. Kvůli obavám o únosnost mostu se na něm nesmí setkat dva vlaky současně a rychlost je omezená na 20 kilometrů v hodině. Mostní provizorium bude podle náměstka generálního ředitel Správy Železnic Mojmíra Nejezchleba jednokolejné. Kapacita tohoto úzkého hrdla se ale přece jen o něco rozšíří, protože rychlost bude zvýšena na 40 kilometrů v hodině.
V létě zástupci Výboru UNESCO doporučili Praze most nebourat a podpořili jeho rekonstrukci i zachování na současném místě. Ministr dopravy Martin Kupka už dříve řekl, že rozhodnutí o budoucnosti mostu záleží na postoji UNESCO i na posudku vlivu na kulturní dědictví, které s UNESCO dohodla Správa železnic.
Dosavadní dvoukolejný most se měl podle původních plánů přesunout proti proudu mezi Modřany a Velkou Chuchli, kde by dále sloužil jako lávka pro pěší a cyklisty. Občanské spolky, městské části a další organizace ale prosazovaly opravu mostu, který od přelomu 19. a 20. století dotváří jedinečné pražské panorama a přispívá k výjimečné hodnotě historického jádra hlavního města. Zbourání mostu by podle nich mohlo vést k vyškrtnutí pražské památkové rezervace ze seznamu světového dědictví UNESCO.
Původní železniční most na Výtoni byl zprovozněn v roce 1872. Na přelomu 19. a 20. století ho nahradil most, který se klene přes Vltavu dosud. Slouží vlakům, ale díky lávkám pro pěší i chodcům. Podle odborníků je významnou technickou kulturní památkou a jeho nýtovaná konstrukce je památkově chráněná. Kvůli špatnému stavu je provoz vlaků na mostě už několik let výrazně omezen.