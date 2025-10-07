„Představenstvo společnosti České dráhy, a. s. přijalo rezignaci Tomáše Tótha na funkci předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti ČD Cargo,“ uvedly v tiskové zprávě dráhy, pod které nákladní ČD Cargo spadá.
Letitý šéf státem vlastněného nákladního dopravce firmu opouští v nelehké situaci. Letos v pololetí skončila nákladní doprava se ztrátou 931 milionů korun před zdaněním a stáhla tak hospodaření celé společnosti do ztráty.
„Segment nákladní dopravy zastoupený zejména společností ČD Cargo prochází složitým obdobím. Výrazný propad hospodářského výsledku je odrazem dlouhodobého útlumu tradičních přeprav, především uhlí a hutních výrobků, které v minulosti tvořily základ železniční nákladní dopravy. Ani růst v oblasti kombinované dopravy či zahraničních výkonů nedokázal tento pokles plně nahradit,“ uvedl v pololetní zprávě o hospodaření Českých drah jejich generální ředitel Michal Krapinec.
Proto přichází zeštíhlení. Firmu se zhruba šesti a půl tisíci zaměstnanců loni opustilo osm set lidí a dalších 700 by o práci mělo přijít během letošního roku. Cargo navíc prodává a šrotuje část svých přepravních kapacit, které se v současnosti ukazují jako nadbytečné.