RegioJet má jasno. Starý národní zabezpečovač by nehodě zabránil

Podobnou kolizní situaci společnost podle mluvčí Alexandry Janoušek Kostřicové zopakovala v Praze, tam ale systém Mirel zafungoval. „Detailní analýza dat z lokomotivy ukázala, že s aktivním vlakovým zabezpečovačem by vlak začal samočinně brzdit o 458 metrů dříve, než rychlobrzdu spustil sám strojvedoucí. Výsledkem by bylo zastavení našeho vlaku přibližně o půl kilometru dříve. Oba vlaky by se nedostaly do společného kolizního bodu, protože by se vůbec nepotkaly,“ uvedla v tiskové zprávě společnost.

Systém by podle firmy odhalil že strojvedoucí jede rychleji než v ten moment povolených 47 kilometrů v hodině a vlak samovolně zastavil.

Pravděpodobnou příčinou dosud nedošetřené události bylo projetí návěstidla strojvedoucím žlutého vlaku. Podle majitele Radima Jančury nemá aktuální poukazování na význam zabezpečovače lidskou chybu popírat, ale upozornit na to, že mohl nehodě pomoci zabránit.

V pardubické stanici totiž byl od rekonstrukce deaktivovaný výše zmiňovaný národní liniový zabezpečovač, chystaný nový systém ETCS ale ještě nebyl spuštěný. Podle ministra dopravy Martina Kupky by se tak mělo stát od začátku října.

Dvojice vlaků se srazila v noci z 5. na 6. června. Celková škoda přesáhla 110 milionů korun. Kromě čtveřice zemřelých se během nehody zranilo dalších 27 lidí cestujících v expresu z Prahy do Košic a dále do ukrajinského Čopu.