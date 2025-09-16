RegioJet ukázal dieselbateriové vlaky pro sever Čech. Vyjdou na devět miliard

  14:41
Přes devět miliard korun zaplatí soukromý dopravce RegioJet za nová hybridní vozidla pro linky na severovýchodě Čech. Osmnáct dvojvozových a 16 třívozových souprav Škoda 27 Ev postavených na platformě regiopanterů bude cestující na pětici tratí vozit od roku 2029. Jde o tratě s dlouhými úseky bez elektrifikace, kde kapacita baterií klasických čistě elektrických vlaků nestačí.
Interiér hybridních dieselových a bateriových vozidel Škoda 27 Ev

Interiér hybridních dieselových a bateriových vozidel Škoda 27 Ev | foto: RegioJet

Škoda 27 Ev
Škoda 27 Ev
Škoda 27 Ev
Škoda 27 Ev
9 fotografií

RegioJet vyhrál soutěž na patnáctiletý provoz tratě z Liberce do Pardubic a Ústí nad Labem, z Prahy do Tanvaldu a do Rumburku a rovněž z Rumburku do Kolína „Na železnici proběhlo šest skutečně otevřených soutěží. Pět vyhrál RegioJet a jednu Arriva. České dráhy žádnou,“ uvedl majitel RegioJetu Radim Jančura.

Podle něj je tato zakázka významnější, než to na první pohled vypadá. Mohla by totiž fungovat jako vzorová soutěž pro jednotlivé krajské zadavatele, kteří rovněž disponují velkým počtem neelektrifikovaných tratí. Uvedená pětice spojení je podle firmy příkladem infrastruktury, která je mnoho desetiletí podinvestovaná.

„Jízdní doby odpovídají třicátým letům minulého století, kdy tam přišly moderní parní lokomotivy. Zatím se tam žádný rozvoj nekonal,“ uvedl ředitel pro rozvoj RegioJetu Jiří Schmidt. Nová vozidla jsou podle něj jen prvním krokem ke zlepšení služeb pro cestující. Důležitá je modernizace a elektrifikace těchto tratí, která teprve dokáže zkrátit dojezdové časy a železnici udělat konkurenceschopnou automobilové dopravě.

Vlaky od tuzemského výrobce Škoda Transportation budou poháněny elektrickými motory buď z troleje v úsecích, kde už elektrifikace je, nebo z baterie a případně dieselového powerpacku. Proti klasickému dieselovému vlaku se tak podle výrobce podaří ušetřit 19 tisíc tun CO2 za rok.

Proti klasickým regiopanterům budou mít uvedené jednotky pro rychlíkové linky širší pohodlnější sedačky, oddíl první třídy a oddíly pro cestující s dětmi, s koly a s kočárky a pro invalidní cestující.

Vstoupit do diskuse

Izrael chystá útok na Húsíe v přístavu Hudajdá, vyzval k evakuaci

Komentář

Albánie jmenovala jako první na světě AI ministryni. Úplně nezkorumpovatelná ale není

Zemřel Robert Redford, slavnému herci a oscarovému režisérovi bylo 89 let

RegioJet ukázal dieselbateriové vlaky pro sever Čech. Vyjdou na devět miliard

Další doživotí v Německu. Afghánce odsoudili za útok nožem v Mannheimu

Etická komise bude řešit Priskeho návštěvu sudích. Porušení řádů, říká LFA

Sport mě vůbec nezajímá, říká režisér, který zachytil konflikty rodičů a dětí během školního zápasu

Gaza hoří, hlásí Netanjahuův ministr. Izrael ve městě zahájil masivní ofenzivu

Za slova o Kirkovi v USA vyhazují z práce, držitele víz vyhošťují ze země

Názor

Naše daně jsou ve strašném stavu, ale politiky to napříč stranami příliš nezajímá

Prezident Pavel promluví před volbami k národu. Chce zklidnit situaci, řekl Kolář

Sto let od vzniku idealistické Národní strany práce. Angažovali se v ní intelektuálové z Lidových novin

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.