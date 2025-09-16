RegioJet vyhrál soutěž na patnáctiletý provoz tratě z Liberce do Pardubic a Ústí nad Labem, z Prahy do Tanvaldu a do Rumburku a rovněž z Rumburku do Kolína „Na železnici proběhlo šest skutečně otevřených soutěží. Pět vyhrál RegioJet a jednu Arriva. České dráhy žádnou,“ uvedl majitel RegioJetu Radim Jančura.
Podle něj je tato zakázka významnější, než to na první pohled vypadá. Mohla by totiž fungovat jako vzorová soutěž pro jednotlivé krajské zadavatele, kteří rovněž disponují velkým počtem neelektrifikovaných tratí. Uvedená pětice spojení je podle firmy příkladem infrastruktury, která je mnoho desetiletí podinvestovaná.
„Jízdní doby odpovídají třicátým letům minulého století, kdy tam přišly moderní parní lokomotivy. Zatím se tam žádný rozvoj nekonal,“ uvedl ředitel pro rozvoj RegioJetu Jiří Schmidt. Nová vozidla jsou podle něj jen prvním krokem ke zlepšení služeb pro cestující. Důležitá je modernizace a elektrifikace těchto tratí, která teprve dokáže zkrátit dojezdové časy a železnici udělat konkurenceschopnou automobilové dopravě.
Vlaky od tuzemského výrobce Škoda Transportation budou poháněny elektrickými motory buď z troleje v úsecích, kde už elektrifikace je, nebo z baterie a případně dieselového powerpacku. Proti klasickému dieselovému vlaku se tak podle výrobce podaří ušetřit 19 tisíc tun CO2 za rok.
Proti klasickým regiopanterům budou mít uvedené jednotky pro rychlíkové linky širší pohodlnější sedačky, oddíl první třídy a oddíly pro cestující s dětmi, s koly a s kočárky a pro invalidní cestující.