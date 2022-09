Dráhy slibují automaticky vracet peníze za zpoždění. Ale jen online

Podle evropské vyhlášky mají právo na vrácení čtvrtiny jízdného cestující, jejichž vlak se proti původnímu harmonogramu zpozdil o 60 až 119 minut. Od dvou hodin výše pak mohou cestující požadovat takzvanou refundaci ve výši poloviny jízdného.

„Dnes je podání odškodnění plně na cestujících to je poměrně komplikované. My ten model zjednodušíme a v rámci aplikace Můj vlak a e-shopu postupně nabídneme systém, který by přesně podle evropské vyhlášky cestujícím automaticky vracel poměrnou část platby za elektronicky koupené jízdenky podle původní platební metody,“ řekl MF DNES generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Od září už přitom platí jiná novinka. Peníze za odškodnění je možné žádat elektronicky i u papírových jízdenek zakoupených v pokladně. Doposud bylo nutné jít pro refundaci na pokladnu nebo případně využít odeslání žádosti poštou.

Žádost o refundaci má ale ještě jeden háček. Evropské nařízení totiž počítá s cenami běžnými v zemích západní Evropy. Nárok na vrácení peněz tak mají u kratšího zpoždění (do dvou hodin) cestující, jejichž cena jízdenky dosáhne 16 eur, v české vnitrostátní dopravě jde o sumu 360 korun.

U více než dvouhodinového zpoždění cena jízdenky klesá na polovinu. Velká část cestujících jedoucích na kratší vzdálenosti ale i tak na kompenzace nedosáhne.

Podle Krapince toto pravidlo České dráhy do budoucna zruší. Cenový limit pro uznání nároku by tak mohl u jízdenek zakoupených online úplně odpadnout. Diskusi o odškodňování cestujících rozvířila série zpoždění způsobená strženými trolejemi z nichž nejdiskutovanější byl případ poruchy na trase mezi Chocní a Ústím nad Orlicí ze začátku srpna.

Přestože ne vždy za mimořádnou událost může dopravce a mnohdy padají na vrub správce dopravní cesty, Správy železnic, povinnost vyplácet refundace má vůči cestujícímu vždy dopravce.