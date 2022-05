Staré kotle na uhlí se budou moci používat až do roku 2024, podepsal Zeman

Dosavadní znění zákona předpokládalo výměnu starých kotlů na pevná paliva, které slouží jako zdroj ústředního vytápění, do konce letošního července. Nevztahuje se na kamna pro přímé vytápění v místnostech. Odklad se týká stacionárních zdrojů ústředního vytápění o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kilowattů v rodinných domech, bytových domech a stavbách pro rodinnou rekreaci.

Vláda odklad zdůvodnila mimo jiné tím, že na trhu existuje omezený počet montážních společností, a možným nedostatkem kotlů, které mají být nově instalovány. Situace se může podle důvodové zprávy zhoršit i například kvůli nedostatku železa a oceli na trhu.

„Uvedené důvody by při zachování stávajícího stavu mohly znamenat zvýšené riziko nesplnění zákonné povinnosti ve stanoveném termínu, a to u značného množství provozovatelů, mezi něž patří řada nízkopříjmových domácností,“ stojí ve zdůvodnění. Podle odhadů zbývá vyměnit ještě více než 200.000 starých neekologických kotlů.

„Posun je vhodný také vzhledem k nejasné situaci ohledně budoucí dostupnosti a ceně zemního plynu,“ píše se v důvodové zprávě. Výrazné zvýšení cen energií v poslední době může majitele nemovitostí podle vlády přimět k vyšší ochotě investovat do celkových úprav ke snížení energetických nároků budov.

Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 24. května 2022 tyto dva zákony: https://t.co/Q7D0eMTHYp oblíbit odpovědět

Odklad povinné výměny kotlů je součástí širší vládní předlohy, která míří proti růstu cen paliv a energií. Kromě jiného od července ruší povinné přímíchávání biosložky do nafty a benzinu.

Konec přimíchávání biosložky do nafty a částečné rušení silniční daně

Konec povinného přimíchávání biosložky do nafty povede podle dřívějšího vyjádření ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) k jejímu zlevnění o 1,50 Kč až dvě koruny za litr. Přimíchávání zůstane dobrovolné.

Kromě toho Parlament již dříve schválil vládní návrh na dočasné snížení spotřební daně u benzinu a nafty o 1,50 Kč na litr. Od zrušení povinného přimíchávání si vláda slibuje kromě jiného, že dodavatelům pohonných hmot ubude administrativa s vykazováním, že povinnost plní.

Další změnou, se kterou předloha přichází, je částečné zrušení silniční daně pro vybraný okruh vozidel. Daň se platí za vozidla sloužící k podnikání. Ruší se pro osobní automobily, autobusy a nákladní auta do 12 tun. Zároveň se snižuje sazba daně pro nákladní vozidla a přívěsy nad 12 tun, a to na nejnižší přípustnou míru. Například nákladní automobil o třech nápravách s hmotností 22 tun a stářím do tří let by měl nově podléhat dani 5 800 korun místo současných 16 000 Kč. Úplnému zrušení daně v této kategorii brání podle vlády evropská legislativa.