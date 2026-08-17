Zemědělci se kvůli suchu potýkají s nedostatkem krmiva pro hospodářská zvířata i s nižšími výnosy.
„Připravujeme pomoc, která bude co nejméně zatěžovat zemědělce administrativou a zároveň se dostane tam, kde je situace nejvážnější. Chceme podpořit podniky, které v pondělí čelí kombinaci sucha, vysokých nákladů a nepříznivého vývoje na trhu,“ uvedl ministr Martin Šebestyán (za SPD).
Téměř 800 milionů korun ministerstvo poskytne zemědělcům na zmírnění dopadů zvýšených cen paliv a hnojiv. Jde o peníze z mimořádné evropské podpory, které úřad doplní národním spolufinancováním.
Další zhruba dvě miliardy korun obdrží zemědělci z dočasného krizového rámce Evropské unie, který umožní financovat podporu z národních zdrojů především pro podniky s vyšší intenzitou živočišné výroby a pro pěstitele citlivých plodin.
Ministerstvo současně připravuje také posílení národních dotačních titulů pro nejohroženější sektory živočišné výroby a polních plodin o více než jednu miliardu korun.
Podpůrné nástroje chce ministerstvo zacílit do nejvíce postižených oblastí zemědělské výroby, měly by být co nejjednodušší a administrativně nenáročné.
„S ohledem na potřebu vyhodnocení negativních dopadů v průběhu celého období daného evropskými předpisy by měly být vyplaceny v průběhu 1. pololetí 2027,“ uvedl úřad.
Maximální zálohy pro zemědělce
Zemědělci zároveň obdrží zálohy na zemědělské podpory v maximálním rozsahu, který umožňují evropská pravidla, tedy ve výši 75 procent. Zálohy mají podle ministerstva umožnit, aby se peníze dostaly k zemědělcům co nejdříve a pomohly jim zvládnout období, kdy se potýkají s nedostatkem krmiv, vyššími náklady a dalšími dopady mimořádného sucha.
Zemědělské organizace už dříve sdělily, že nedostatek krmiv způsobený suchem nutí chovatele v Česku prodávat dobytek. Ministerstvo v reakci na dopady sucha umožnilo v červenci využít takzvané oznámení vyšší moci, aby zemědělci nepřišli o dotace vázané na určený počet zvířat na hektar hospodářství.
Zemědělci nemusí k oznámení vyšší moci individuálně dokládat potvrzení o výskytu sucha. Posouzení bude vycházet z centrálně zajištěných podkladů o dopadech sucha a dalších dostupných datových zdrojů.
Ohlášení vyšší moci mohou zemědělci podle pondělního vyjádření ministerstva využít také na takzvané nevzejití porostů nebo jejich špatnou kvalitu či vydupání travního porostu hospodářskými zvířaty. Dopady sucha mohou být zohledněny také u některých podpor vázaných na produkci.
Například u chovu bahnic a koz lze v oblastech zasažených suchem v důsledku nedostatku pastvy způsobeného suchem akceptovat nesplnění podmínky pastvy a související povinnosti vedení pastevního deníku.
Zemědělci mohou rovněž provádět obnovu travního porostu dříve než jedenkrát za pět let.
„Dále je ministerstvo zemědělství připraveno posuzovat a udělovat odůvodněné výjimky pro používání konvenčně vypěstovaného krmiva v ekologickém zemědělství,“ dodal resort.