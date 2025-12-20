„Zatímco v loňském roce dosahovalo záporné saldo za prvních deset měsíců 37,4 mld. Kč., letos je výsledek o 10,5 mld. Kč horší, tedy 48 mld. Kč. Rostly sice jak vývozy o 11 mld. Kč, ale především došlo ke zvýšení dovozů o necelých 21,5 mld. Kč,“ uvedl předseda.
U dovozů nejvíc rostlo ovoce (o 3,4 miliard), dále pak u mléčných výrobků a vajec (3,3 miliardy korun). Roste také dovoz olejnin a řepky, která byla dříve exportní komoditou.
Největší nárůst exportu zaznamenává naopak mléko (navíc o 3,5 miliardy korun), naopak se rekordně zhoršuje vývoz obilí, proti loňsku o 4,6 miliardy korun. Agrární obchod, jak ho sledují statistici, je zkreslený cenami komodit, ale stále se podle Pýchy jasně projevuje vývoz komodit a naopak dovoz výrobků s vyšší přidanou hodnotou. „Hotový výrobek nemá takové výkyvy jako cena komodity. Signály z trhu říkají, že se příliš neobchoduje, všichni mají zásoby,“ doplnil.
Mimo jiné toto je téma, které v rozhovoru s iDNES.cz zmínil i přicházející ministr zemědělství Martin Šebestyán. Ten chce zvyšovat přidanou hodnotu, například tím, že by se dobytek nevyvážel v podobě mladých kusů, ale nechal by se vyrůstat v českých stájích.
Na prohloubení schodku obchodu upozornilo i ministerstvo zemědělství, za tři čtvrtletí se podle něj zvýšil o 30 procent. Podle něj největší zlepšení bylo u mléka a smetany, živého skotu a pekařského zboží, zejména pak v obchodu uvnitř EU. „Meziroční zhoršení naopak nastalo u pšenice, řepkových semen a kávy s tím, že zhoršení salda jde na vrub zejména poklesu vývozu do zemí EU (pšenice) resp. poklesu vývozů do zemí EU za současného nárůstu dovozů ze zemí mimo EU (řepková semena) a nárůstu dovozů ze zemí EU i mimo EU (káva),“ napsalo tiskové oddělení úřadu.
Pomáhat exportu by měli tzv. agrární diplomaté. Ze států, kde působí, vzrostl meziročně nejvíce vývoz do Japonska (o 45 procent hlavně díky vývozu přípravků k výživě zvířat a sladu), dále pak do Srbska a na Ukrajinu. Naopak klesly hodnoty exportu do Číny, USA, Spojených arabských emirátů i do Kanady.
|CN
|Komoditní agregace
|Vývoz
|Dovoz
|Saldo
|1
|Živá zvířata
|12 293 552
|1 383 575
|10 909 977
|2
|Maso a droby
|6 649 247
|37 916 909
|-31 267 662
|3
|Ryby, korýši
|3 900 442
|7 163 035
|-3 262 593
|4
|Mléko, mléčné výrobky,vejce, med
|32 363 356
|26 552 937
|5 810 419
|5
|Ostatní živočišné produkty
|1 228 582
|2 056 522
|-827 940
|6
|Živé rostliny
|859 368
|6 773 722
|-5 914 354
|7
|Zelenina
|3 665 757
|16 903 415
|-13 237 658
|8
|Ovoce, ořechy
|6 304 616
|26 955 643
|-20 651 027
|9
|Káva, čaj
|6 208 113
|11 940 007
|-5 731 894
|10
|Obiloviny
|13 389 377
|5 308 756
|8 080 621
|11
|Mlýnské výrobky, slad, škrob
|3 869 992
|4 004 806
|-134 814
|12
|Olejnatá semena a plody
|9 212 900
|14 073 494
|-4 860 594
|13
|Výtažky a šťávy
|1 789 860
|1 509 861
|279 999
|14
|Rostlinné pletací materiály
|189 705
|77 907
|111 798
|15
|Tuky a oleje
|12 030 975
|9 883 537
|2 147 438
|16
|Přípravky z masa a ryb
|8 534 453
|9 382 372
|-847 919
|17
|Cukr a cukrovinky
|11 587 871
|7 473 438
|4 114 433
|18
|Kakao a čokoláda
|10 072 692
|18 982 026
|-8 909 334
|19
|Přípravky z obilí
|27 841 249
|25 047 404
|2 793 845
|20
|Přípravky ze zeleniny a ovoce
|5 854 453
|13 545 266
|-7 690 813
|21
|Potravinářské přípravky
|26 591 832
|26 652 764
|-60 932
|22
|Nápoje a lihoviny
|20 053 515
|20 622 885
|-569 370
|23
|Zbytky a odpadky, krmiva
|33 645 948
|25 267 371
|8 378 577
|24
|Tabák a výrobky
|32 847 281
|19 473 718
|13 373 563
|CELKEM AGRÁRNÍ ZAHR. OBCHOD
|290 985 136
|338 951 370
|-47 966 234