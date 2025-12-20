Dovoz potravin bude rekordní, schodek stoupne na 55 miliard, odhaduje svaz

  9:36aktualizováno  9:36
Schodek agrárního zahraničního obchodu letos stoupne až na 55 miliard korun, odhaduje předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Do Česka se tak doveze nejvíce zahraničních potravin, dovozy za prvních 10 měsíců vzrostly o 10 miliard korun.

To je viník: ultrazpracované potraviny. Pořád přitom podceňujeme, co vše mezi ně patří. | foto: Profimedia.cz

„Zatímco v loňském roce dosahovalo záporné saldo za prvních deset měsíců 37,4 mld. Kč., letos je výsledek o 10,5 mld. Kč horší, tedy 48 mld. Kč. Rostly sice jak vývozy o 11 mld. Kč, ale především došlo ke zvýšení dovozů o necelých 21,5 mld. Kč,“ uvedl předseda.

U dovozů nejvíc rostlo ovoce (o 3,4 miliard), dále pak u mléčných výrobků a vajec (3,3 miliardy korun). Roste také dovoz olejnin a řepky, která byla dříve exportní komoditou.

Největší nárůst exportu zaznamenává naopak mléko (navíc o 3,5 miliardy korun), naopak se rekordně zhoršuje vývoz obilí, proti loňsku o 4,6 miliardy korun. Agrární obchod, jak ho sledují statistici, je zkreslený cenami komodit, ale stále se podle Pýchy jasně projevuje vývoz komodit a naopak dovoz výrobků s vyšší přidanou hodnotou. „Hotový výrobek nemá takové výkyvy jako cena komodity. Signály z trhu říkají, že se příliš neobchoduje, všichni mají zásoby,“ doplnil.

Mimo jiné toto je téma, které v rozhovoru s iDNES.cz zmínil i přicházející ministr zemědělství Martin Šebestyán. Ten chce zvyšovat přidanou hodnotu, například tím, že by se dobytek nevyvážel v podobě mladých kusů, ale nechal by se vyrůstat v českých stájích.

Na prohloubení schodku obchodu upozornilo i ministerstvo zemědělství, za tři čtvrtletí se podle něj zvýšil o 30 procent. Podle něj největší zlepšení bylo u mléka a smetany, živého skotu a pekařského zboží, zejména pak v obchodu uvnitř EU. „Meziroční zhoršení naopak nastalo u pšenice, řepkových semen a kávy s tím, že zhoršení salda jde na vrub zejména poklesu vývozu do zemí EU (pšenice) resp. poklesu vývozů do zemí EU za současného nárůstu dovozů ze zemí mimo EU (řepková semena) a nárůstu dovozů ze zemí EU i mimo EU (káva),“ napsalo tiskové oddělení úřadu.

Pomáhat exportu by měli tzv. agrární diplomaté. Ze států, kde působí, vzrostl meziročně nejvíce vývoz do Japonska (o 45 procent hlavně díky vývozu přípravků k výživě zvířat a sladu), dále pak do Srbska a na Ukrajinu. Naopak klesly hodnoty exportu do Číny, USA, Spojených arabských emirátů i do Kanady.

Agrární zahraniční obchod ČR za leden-říjen 2025 v tis. Kč
CNKomoditní agregaceVývozDovozSaldo
1Živá zvířata12 293 5521 383 57510 909 977
2Maso a droby6 649 24737 916 909-31 267 662
3Ryby, korýši3 900 4427 163 035-3 262 593
4Mléko, mléčné výrobky,vejce, med32 363 35626 552 9375 810 419
5Ostatní živočišné produkty1 228 5822 056 522-827 940
6Živé rostliny859 3686 773 722-5 914 354
7Zelenina3 665 75716 903 415-13 237 658
8Ovoce, ořechy6 304 61626 955 643-20 651 027
9Káva, čaj6 208 11311 940 007-5 731 894
10Obiloviny13 389 3775 308 7568 080 621
11Mlýnské výrobky, slad, škrob3 869 9924 004 806-134 814
12Olejnatá semena a plody9 212 90014 073 494-4 860 594
13Výtažky a šťávy1 789 8601 509 861279 999
14Rostlinné pletací materiály189 70577 907111 798
15Tuky a oleje12 030 9759 883 5372 147 438
16Přípravky z masa a ryb8 534 4539 382 372-847 919
17Cukr a cukrovinky11 587 8717 473 4384 114 433
18Kakao a čokoláda10 072 69218 982 026-8 909 334
19Přípravky z obilí27 841 24925 047 4042 793 845
20Přípravky ze zeleniny a ovoce5 854 45313 545 266-7 690 813
21Potravinářské přípravky26 591 83226 652 764-60 932
22Nápoje a lihoviny20 053 51520 622 885-569 370
23Zbytky a odpadky, krmiva33 645 94825 267 3718 378 577
24Tabák a výrobky32 847 28119 473 71813 373 563
CELKEM AGRÁRNÍ ZAHR. OBCHOD290 985 136338 951 370-47 966 234
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.