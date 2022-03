Novela pro chovatele. Stát dá 80 tisíc na prasnici, vyplatí až 100 milionů korun jako krizovou pomoc

Dalším z kroků bude také brzké vyplacení 70 procent dotací u dalších podprogramů, aby měli chovatelé dostatek hotovosti na nákup stále zdražujících energií. Celkem se podle ministra letos vyplatí pro chovatelům prasat 1,2 miliardy Kč. Jak řekl MF DNES ředitel Svazu chovatelů prasat ČR Jan Stibal, nedá se nyní odhadnout, co dotace způsobí a jestli se tak propad chovných prasnic zastaví. Bude podle něj záležet na ceně energií.

Podle Agrární komory se loni v České republice chovalo kolem 90 tisíc prasnic, letos v prvních měsících už bylo desetinu méně. To se v budoucnu odrazí i na počtu prasat porážených na maso.

Chovatelé ztrátové chovy dříve dotovali například z peněz za rostlinné komodity, jako je řepka nebo obilí. Výkupní ceny jsou v současnosti podle údajů Agrární komory ale nejnižší od roku 1994, přitom ceny vstupů stále rostou.

Za současnou situací na trhu stojí podle ministerstva hlavně Čína, která odmítá kupovat maso z evropských států, kde se vyskytl africký mor prasat. Na trhu jsou tak nyní přebytky například ze Španělska, Nizozemí nebo Německa.

Ministr o situaci opakovaně jednal v Bruselu, k celoevropskému řešení ale zatím Evropská komise nesáhla. Podle něj je proto nyní nezbytné českým chovatelům pomoci, aby alespoň nějaké chovy přežily. Nyní se podle něj už nerozhoduje, zda se podaří situaci stabilizovat, ale o tom, v jakých státech budou chovy i nadále fungovat. „ Zemědělství není jako automobilový průmysl – nejde ho vypnout a pak jednoduše obnovit,“ vysvětlil ministr. Dlouhodobě se například hovoří o nemožnosti otevřít si nové chlévy kvůli odporu místních obyvatel v regionech, kteří nechtějí „zapáchající“ sousedy. Nová podpora se bude pohybovat mezi 35 tisíci Kč a maximálními 80 tisíci, podle specifik provozu.

Podle Stibala jde o staronové dotace, podobné byly vyjednané i v roce 2011, kdy vládla na ministerstvu ODS. „A loni na podzim přišel program znovu notifikovaný z Bruselu,“ dodal.

Podle ministra je třeba ještě zvýšit užitkovost v chovech, v ní je ale ČR podle ředitele svazu už mezi pěti nejlepšími evropskými státy. Chovatelé zatím upínají další naděje v to, že se EU domluví na programu, který by byl obdobou tzv. Agricovidu, ze kterého mohly členské státy hradit část ztrát, které způsobila pandemie. V něm by se mohla hradit zemědělcům část peněz vydaných za vzrůstající ceny energií. „K dispozici jsme takový dotazník už měli, ale jak to bude přesně vypadat, či zda se to spustí, nikdo neví,“ doplnil Stibal.

Podle něj je zatím jediná jistota. Část chovů ještě zavře. Dál bude záležet nejenom na sumách, které se budou platit za energie, ale také za obiloviny, které chovatelé používají jako hlavní krmivo pro vepře. V současnosti se podle něj platí i 8500 korun za tunu, ještě loni byla vyšší cena kolem 4500 Kč.

Vepřové si přitom stále pevně drží výlučnou pozici v tuzemském jídelníčku. Průměrný Čech ho ročně sní kolem 43 kilogramů, což je nadpoloviční většina celkové spotřeby veškerého masa. Republika přitom dováží velkou část masa ze zahraničí, podle odhadů ministerstva zemědělství činila loni soběstačnost 51,2 procenta.