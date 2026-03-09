Ceny energií na evropských burzách v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Elektřina zdražila přibližně o 14 procent a ještě výraznější růst zaznamenal zemní plyn, jehož ceny na termínovaných trzích stouply o více než dvě třetiny. V pondělí dopoledne však padlo maximum z předchozího týdne, kdy se cena plynu dostala nad 65 eur za MWh.
Krátce po jedenácté hodině středoevropského času vykazovala cena plynu s dodáním v dubnu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku nárůst zhruba o 18 procent a pohybovala se těsně pod 63 eur za MWh.
Stále však nebyl překonán rekord z 26. srpna 2022, kdy se cena plynu vyšplhala přechodně na 319 eur za MWh. Do roku 2020 se běžně pohybovala mezi deseti až 25 eury za MWh.
Nejistota na trhu s energiemi přetrvává
Současná válka na Blízkém východě začala útokem amerických a izraelských sil na Írán poslední únorový den. Trvá tak už deset dní a konflikt nejeví známky uklidnění, což přináší větší nejistotu na trhy s energiemi a podněcuje inflační tlaky.
Hlavně na trzích se zemním plynem je Evropa ve zranitelné pozici, protože zima končí a zásobníky jsou prázdné. To znamená, že evropské země budou muset v létě nakoupit více zkapalněného zemního plynu (LNG), aby zásobníky znovu naplnily, uvádí agentura Bloomberg.
Evropa tak bude o omezené zásoby soupeřit s odběrateli v Asii, pokud se dodávky z Blízkého východu do té doby nedostanou na trh. „Trh si pomalu uvědomuje realitu dlouhodobých přerušení dodávek v celém energetickém řetězci,“ uvedla analytička energetického trhu Florence Schmitová z finančního ústavu Rabobank. „Předpokládáme, že přerušení dodávek potrvá asi tři měsíce,“ dodala.
Jakmile izraelské a americké síly před více než týdnem zahájily útok na Írán, doprava v klíčovém Hormuzském průlivu klesla o 90 procent. Při normálním provozu touto úžinou prochází asi pětina globálních dodávek ropy a zemního plynu.
Společnost QatarEnergy minulý týden zastavila produkci LNG, protože íránské drony zasáhly zařízení na zpracování plynu Rás Laffan a Masaíd, která se na světové produkci LNG podílejí zhruba z 20 procent.
Toto přerušení by mohlo ovlivnit přibližně 15 procent dovozu LNG do Evropy, uvedl server Trading Economics. Společnost v pondělí navíc oznámila, že odkládá zahájení velkého projektu rozšíření produkce zkapalněného zemního plynu na rok 2027.
První vývoz produkce ze zařízení North Field East by se tak nově měl uskutečnit na začátku příštího roku, ale za předpokladu, že výpadek v přístavu Rás Laffan potrvá měsíc nebo méně, uvádí agentura Bloomberg. Delší uzavření kvůli eskalaci války na Blízkém východě by zahájení projektu ještě více oddálilo. Celková kapacita projektu by měla činit 32 milionů tun ročně.
Projekt Kataru je součástí rekordní vlny nových dodávek, které se mají dostat na trh do konce tohoto desetiletí. Zpoždění by tak mohlo oddálit hrozbu přebytku LNG na trhu.
Naplněnost zásobníků