Jeden z nejznámějších a nejneobvyklejších domů v americkém státě Georgia, replika Bílého domu ve Washingtonu, se opět ocitl v centru pozornosti. Jeho současná majitelka se ho totiž chystá prodat za 35 milionů dolarů. Dům má stejnou neoklasicistní fasádu jako jeho předobraz a jeho pokoje jsou inspirovány skutečnou Oválnou pracovnou či Lincolnovou ložnicí.

Bílý dům v Atlantě stojí na pozemku o rozloze 1 500 čtverečních metrů a nemovitost vznikla v roce 2001. Stavba byla navržena v měřítku 3/4 podle skutečné Bílého domu ve Washingtonu. Developer tehdy vyslal své muže do Washingtonu, aby podrobně prostudovali původní prezidentskou stavbu a vytvořili jejího menšího příbuzného.

Po hypoteční krizi v roce 2008 však majitel dům prodal a následně se stal vyhledávaným místem pro natáčení filmů, rodinné oslavy či speciální akce, píše portál Fox5.

Současnou majitelkou je vietnamská podnikatelka Thuy Ai Kathy Lam, pro kterou má nemovitost podle jejích vlastních slov nemovitost hluboký osobní význam. Když totiž v roce 1995 emigrovala do USA z poválečného Vietnamu s dvěma stovkami dolarů v kapse a dům míjela, říkala si, že by měla štěstí, kdyby ho jednoho dne mohla navštívit.

Bílý dům v Atlantě stojí na pozemku o rozloze 1 500 čtverečních metrů a nemovitost vznikla v roce 2001.
Venkovní vybavení zahrnuje upravené zahrady, nadstandardní bazén a vířivku či plně vybavený bazénový dům s venkovní kuchyní.
Nemovitost zahrnuje dvě kompletní rezidence o celkové rozloze bezmála 2 000 čtverečních metrů na 1,2 hektaru upraveného pozemku.
Současnou majitelkou je vietnamská podnikatelka Thuy Ai Kathy Lam, pro kterou má nemovitost podle jejích vlastních slov nemovitost hluboký osobní význam.
V Atlantě je jí pak během let podařilo vybudovat úspěšnou kosmetickou značku. Téměř o dvě desetiletí později se svým mužem dům koupila poté, co manžel o koupi nemovitosti zavtipkoval. Nyní, když její děti vyrostly a jsou na vysoké škole, je připravena se přestěhovat. „Bylo mi ctí zde žít,“ říká. Symbolizoval pro ni její cestu k dosažení amerického snu.

Jako ve skutečné pracovně

Nemovitost zahrnuje dvě kompletní rezidence o celkové rozloze bezmála 2 000 čtverečních metrů na 1,2 hektaru upraveného pozemku. Hlavní dům nabízí šest místností a 11 koupelen. V rezidenci pro hosty je dalších sedm místností a šest koupelen, což umožňuje ubytovat velké skupiny a zároveň zachovat soukromí. Druhá nemovitost na pozemku se nazývá West Wing a pronajímá se na Airbnb.

Uvnitř Bílého domu se nachází velkolepé foyer s malovanými stropy, širokým schodištěm a lustrem na míru, vše doplněné diskrétním domácím výtahem. Venkovní vybavení zahrnuje upravené zahrady, nadstandardní bazén a vířivku či plně vybavený bazénový dům s venkovní kuchyní.

Podnikatelka říká, že když přijdou hosté, chovají se v Oválné pracovně, jako by byla ta pravá. „Pokud si zde chtějí udělat fotku, musí projevit úctu.“ Ačkoli dům obvykle neotevírá pro veřejnost, často se stává, že kolemjdoucí a turisté ho fotí přes plot. V domě ale pořádala velké vánoční večírky pro komunitu a hostila tam také benefiční akci pro guvernéra státu Georgia Briana Kempa.

Majitelka tvrdí, že jí bude její dům chybět. Doufá, že ho prodá někomu, kdo se o něj bude starat stejně tak jako ona. Pokud se nemovitost prodá, vytvoří to rekord pro oblast Atlanty, kde dosud nejdražší prodej rezidenční nemovitosti činil 18,1 milionu dolarů v roce 2021. Majitelka se rozhodla přestěhovat do menšího domu v této oblasti, uzavírá americký web.

