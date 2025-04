1 Proč je zlato považováno za bezpečný přístav?

Investor Warren Buffett zlato označil za „sterilní“ aktivum a v roce 2011 v dopise akcionářům společnosti Berkshire Hathaway napsal, že „pokud budete vlastnit jednu unci zlata po celou věčnost, na jejím konci budete stále vlastnit jednu unci“.

Zlato sice nezařídí tak velké zhodnocení jako dobře zvolená akcie či kryptoměna. Přesto mu ale řada investorů fandí, především pak v politicky a ekonomicky nestabilní době, v níž se svět ocitl i nyní. Donald Trump totiž svými kroky zvládl oslabit akcie, dluhopisy i dolar.

Investoři své peníze nyní přelévají do zlata, protože jej mohou snadno kdykoli a kdekoli prodat. Je také považováno za pojistku proti inflaci, kdy kupní síla klasického oběživa slábne. Právě obavy z inflace se nyní opět vracejí. Nová cla, která americký prezident Donald Trump uvalil na dovoz do USA, stejně jako odvetná cla zavedená jinými zeměmi, představují riziko zvýšení cen v celé globální ekonomice.

Díky odolnosti vůči krizím a inflaci se pro zlato vžilo označení bezpečný přístav.

2 Roste cena zlata vždy, když je ve světě nestabilní situace?

Už v minulosti se zlato vyznačovalo tím, že v dobách napětí na trhu jeho hodnota rostla.

Status zlata jako bezpečného přístavu nyní posílil, protože Trumpova obchodní agenda otřásá důvěrou v jiná aktiva, která dosud představovala bezpečí před výkyvy trhu – konkrétně jde o americký dolar a státní dluhopisy.

3 Tlačí cenu zlata vzhůru jen obavy z obchodní války?

Zlato roste prudce už od začátku roku 2024. Tehdy za růstem stály částečně obrovské nákupy centrálních bank, zejména na rozvíjejících se trzích, které se snaží snížit svou závislost na americkém dolaru, hlavní světové rezervní měně. Zlato pomáhá diverzifikovat devizové rezervy země a chránit ji před znehodnocením měny.

Centrální banky byly velkými kupci zlata posledních patnáct let, ale rychlost jejich nákupů se zdvojnásobila po ruské invazi na Ukrajinu, informuje Bloomberg. Když USA a jejich spojenci zmrazili prostředky ruských centrálních bank držené v jejich zemích, ukázalo to, jak jsou devizová aktiva zranitelná vůči sankcím.

Podle Světové rady pro zlato nakoupily centrální banky v roce 2024 již třetím rokem v řadě více než tisíc tun zlata a drží přibližně pětinu veškerého zlata, které kdy bylo vytěženo.

4 Co by mohlo růst zlata zastavit?

Po téměř nepřetržitém vzestupu ceny zlata od začátku loňského roku by se mohlo stát, že investoři část svých zásob prodají, aby vybrali zisky.

Podnětem k poklesu ceny by mohlo být také výrazné uvolnění Trumpových cel a mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou.

5 Způsobuje zlato jako fyzické aktivum investorům nějaké problémy?

Vlastnictví zlata obvykle není zadarmo. Protože jde o fyzický předmět, držitelé musí platit za jeho skladování, zabezpečení a pojištění.

Zlato je obvykle pro obchodníky s ním poměrně snadné převážet, bývá ukryto v nákladovém prostoru dopravních letadel, aniž by o tom věděli cestující v kabině nad ním. Fyzická podstata zlata se ale bez problémů neobejde, protože na trhu se zlatem jsou regionální rozdíly.

V Londýně jsou například standardem pruty o váze 400 uncí (12,4 kilogramu), zatímco pro kontrakty na burze Comex ve Spojených státech musí obchodníci dodávat pruty o váze 100 uncí (3,1 kilogramu) nebo jednoho kilogramu.

To znamená, že slitky zasílané do skladů Comex musí nejprve putovat do rafinerií ve Švýcarsku, kde se přetaví na správné rozměry, a teprve poté mohou zamířit do USA.